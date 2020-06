Ciudadanos pide al Consell un plan de rescate para el sector pirotécnico

Ciudadanos en las Cortes ha pedido al Gobierno valenciano aumentar y destinar una línea de ayudas específicas así como un plan de rescate para el sector pirotécnico, "que se ha visto, de la misma manera que otros sectores productivos, gravemente afectado por la crisis del coronavirus", en palabras del diputado Carlos Gracia.

"Los profesionales pirotécnicos han recibido un nuevo revés en la última semana al ver canceladas, al menos hasta 2021, las fiestas de la mayoría de las principales ciudades valencianas y en otras partes de España, por lo que, ante la incertidumbre económica que atravesarán los próximos meses, necesitan un apoyo extra de las Administraciones", ha señalado.

"En estos momentos, más del 70% de las empresas dedicadas a la pirotecnia en la Comunidad Valenciana han tenido que aplicar un ERTE a sus trabajadores, y no tienen ya expectativas de poder salvar la campaña estival, por lo que se enfrentan a una paralización del cien por cien y por tiempo indefinido", ha declarado Gracia. Además, el diputado se ha hecho eco de las "quejas y preocupación del sector" que denuncia no contar con ayudas directas y no estar considerados como actividad cultural, "cuando el trabajo que realizan es, fundamentalmente, artesano".

Por ello, Gracia ha instado también a la Conselleria de Economía a diseñar, en colaboración con las asociaciones y representantes del sector, una campaña de promoción para fomentar la importancia de la pirotecnia valenciana y potenciar la contratación de empresas desde las Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. "No podemos ignorar que la pirotecnia es, sin duda, una de las señas de identidad cultural más relevante de la Comunitat Valenciana, y, en estos momentos, requiere de un empuje para no verse más perjudicada de lo que ya estaba", ha concluido.