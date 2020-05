Bonig muestra su apoyo a Baldoví y carga contra el Gobierno por la infrafinanciación

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y síndica en las Cortes, Isabel Bonig, ha trasladado al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, el apoyo de los populares valencianos, y ha tachado de "inaceptable" el tono de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



En una rueda de prensa telemática, Bonig ha criticado el trato dado por Montero a un representante de los valencianos, a quien pidió este miércoles en el Congreso que no enredara ni inventara problemas que no existen en relación al reparto del fondo no reembolasable a las autonomías para hacer frente a los gastos del coronavirus.



"No votaré jamás a Baldoví pero para mí merece un respeto, como merece respeto el presidente de la Generalitat", ha asegurado la dirigente del PPCV, quien ha defendido que se tenga en cuenta el criterio de la infrafinaciación y de la población en el reparto de ese fondo.





Ha dicho que le parece bien el resto de criterios que se van a aplicar, como el de que se dé más dinero a quienes han tenido más incidencia del virus por el gasto sanitario que supone, perotambién se deben tener en cuenta.Sobre todo, ha añadido, cuando se sabe que la Comunidad Valenciana esa la enfermedad que provoca el coronavirus, ya que solo tiene al 2,5 % de su población inmunizada frente a este virus, una cifra que está "muy por debajo" de la media española, que es del 5 %.Para Bonig, la ministra no puede decir que "enredan" o que "nos inventamos un problema donde no hay", pues, según ha insistido, en la Comunidad Valenciana "hay un problema de infrafinanciación", y ha reprochado que "los magos del enredo, que son los del PSOE , acusen a otros" de lo mismo."No se trata de dejar a nadie atrás pero sí de tratar a todos por igual porque el dinero es de todos los españoles", ha asegurado la presidenta regional del PP, quien ha recordado que la sanidad y los servicios sociales están transferidos, y por ello, la Comunidad y otras autonomías deben recibir fondos "con arreglo a la población".Isabel Bonig también ha lamentado que pudiendo recibir 1.000 millones de ese fondo no reembolsable, esta comunidad vaya a recibir "algo más de 600 millones de euros" por esa falta de test masivos a la población.