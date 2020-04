Oltra propone más aforo para la hosteleria ampliando las terrazas de acuerdo con los ayuntamientos

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este jueves tras las críticas de la patronal hotelera Hosbec a sus palabras sobre la necesidad de reflexionar sobre el modelo turístico que no se debe confundir el sector "con una parte de ese sector" y hay otra parte que sí comparte sus reflexiones: "El sector no es solo los empresarios, los amos del negocio, es también la persona de recepción, la camarera de piso o quien sirve copas en el bar". Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre las críticas de Hosbec a sus afirmaciones, llegando a pedir su dimisión, y si se han reconstruido puentes con la asociación empresarial.

La también portavoz del Gobierno valenciano ha recordado que simplemente contestó a una pregunta en una entrevista, concedida a INFORMACIÓN, abogando por repensar el modelo turístico de masas, que "reporta muchos beneficios a unos pocos pero luego arrastra fenómenos como las 'kellys' a las que maltrata tanto salarialmente como en condiciones de trabajo". "No me he enfrentado a ningún sector ni he roto ningún puente, no soy de romper puentes", ha aclarado, pero ha incidido en que este es "un buen momento para reflexionar" y, de hecho, va a haber que hacerlo respecto a "muchas cosas".

Más allá de entender que los sectores económicos puedan estar preocupados actualmente, ha precisado que no se debe confundir el sector con una parte del sector, porque "hay una parte que no le han gustado las manifestaciones" de la entrevista y "está en su derecho de expresar su opinión" pero hay otra que sí las comparte. Oltra ha querido dejar claro que es "plenamente consciente" de la importancia del sector turístico en la economía valenciana, pero ha reiterado que es "momento de pensar y reflexionar" sobre cómo hacer que el turismo "sea sostenible ambiental, social y laboralmente".

Por otra parte, respecto a la situación en que queda el sector en el plan de desescalada, ha indicado que en cualquier plan lo primero es proteger la salud de las personas porque sin ella no habrá economía y cualquier decisión "debe tener como premisa la protección de la salud de consumidores y trabajadores". Ha apuntado que la Comunitat tiene "la suerte de tener un clima estupendo" y además se avanza hacia el verano, lo que permite utilizar las terrazas, que según los expertos son mejores que los espacios cerrados en esta situación, y "podría ser la manera de aligerar la limitación de aforos". Ha apuntado que una medida posible podría ser la de ampliar terrazas, pero deberá contar con el acuerdo de los ayuntamientos. "Todo eso se irá organizando", ha concluido.