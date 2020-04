Cantó aleja ahora la revisión de pactos con el PP en la provincia e invita al PSPV a sumarse a los gobiernos

Toni Cantó ha enfriado ahora en plena crisis del coronavirus la opción de revisar los pactos del PP en la provincia de Alicante, como sí habían apuntado hace pocos días desde su propio entorno. Sí reconoció el líder de Ciudadanos que ha recibido "ofertas oficiosas" de los socialistas en los pasillos de las Cortes pero, a día de hoy, considera que la única posibilidad es abrir las alianzas también a los socialistas, aunque consideró que es una opción poco probable. "No es momento ahora mismo de destruir un gobierno pero si de abrirlos a otras fuerzas", ha señalado en una rueda de prensa telemática el síndic de Ciudadanos en las Cortes en alusión a las posibles alianzas con el PSPV. "Haría todo lo posible porque entraran los socialistas en un pacto en la Diputación de Alicante", apuntó Cantó.

"Lo ideal sería que los socialistas valencianos pactaran con nosotros y con el PP en todas las instituciones valencianas para sacar adelante a esta sociedad de la crisis tan grave del coronavirus, y que abandonara a los nacionalistas y populistas-comunistas", señaló antes de condicionar cualquier tipo de acuerdo de ámbito autonómico a la presencia del PP. Toni Cantó, en cualquier caso, mantiene la puerta abierta a participar de un pacto valenciano de reconstrucción para abordar la salida de la crisis del coronavirus.

Sí admitió el líder autonómico de Ciudadanos que desde las filas de los socialistas valencianos nos "han llegado ofertas no oficiales para que pactemos en Alicante". Ha apuntado, no obstante, que han sido "en encuentros informales, no oficiales, en los pasillos de las Cortes, de parte de algún diputado". "Nosotros estaríamos encantados de pactar con los socialistas en Alicante y a nivel autonómico, pero debería ser un acuerdo con nosotros y también con el PP. Y no veo al partido de Ximo Puig con ganas de dar ese paso", sugiríó. Y remachó: "Yo estaría dispuesto a sumar y a ofrecer toda nuestra ayuda a un gobierno así en la Comunitat, en diputaciones y ayuntamientos. Ojalá el PSPV revisara sus alianzas y accediera. Espero que se lo replanteen"

En los últimos días, los socialistas han asegurado que la actual composición del Botànic está blindada. Y las relaciones del PSPV con Ciudadanos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante son cada vez peores. En la Diputación, Carlos Mazón está asentado de momento con sus socios. Así que la opción planteada por la cúpula autonómica de Ciudadanos ya era una posibilidad lejana. El síndic de Ciudadanos sostiene desde hace días que la posibilidad de pactar con los socialistas pone nerviosos a Compromís y Podemos, como se vio, repite, durante la última sesión de las Cortes Valencianas. "Por eso se muestran más agresivos con Puig que, incluso, la oposición que somos nosotros", señala para insistir en su oferta de pacto de reconstrucción autonómico.

"Ahora mismo es necesario que nos pongamos de acuerdo en ver cómo reorganizarnos toda la administración", ha dicho, ya que "no sirve ni el gobierno que tenemos en la Comunitat Valenciana ni los presupuestos" y la autonómia estaría mejor preparada de cara a la crisis que se avecina si hubiera "acuerdos mucho más amplios que los del Botànic" que, en su opinión, deben incluir siempre al PP y a Ciudadanos. Cantó ha indicado que su voluntad es "ser todo lo constructivo posible y liderar propuestas", y ha señalado que seguirá considerando al PSPV como PSC valenciano "mientras siga prefiriendo gobernar con Compromís y Podemos". "Me consta que hay gente en el PSPV y en el PSOE que estarían mucho más cómodos gobernando con nosotros que con el nacionalismo y el populismo", ha advertido.



Si ese hipotético acuerdo autonómico que plantea Toni Cantó se materializara, "esto no va de entrar en el gobierno o de sillones y cargos", ya que él lo que quiere es que se escuchen y lleven a cabo sus propuestas, le da igual "dentro que fuera". Preguntado sobre si sigue aplaudiendo desde su balcón o ha optado por las caceroladas en señal de protesta al Gobierno, ha indicado que sigue saliendo a aplaudir en apoyo a los sanitarios y por ahora no hace caceroladas en este escenario: "Tengo otros lugares más útiles para protestar".