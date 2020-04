Bonig propone una comisión en las Cortes Valencianas para el pacto de reconstrucción

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas (GPP), Isabel Bonig, ha pedido hoy la creación de una Comisión Especial de Estudio sobre el Pacto por la reactivación de la Comunitat Valenciana" donde "podamos contar con toda la sociedad civil para empezar la recuperación de esta tierra, porque juntos somos más fuertes". "Cada día que Puig no se sienta a diseñar un pacto para reactiva a la Comunitat, perdemos oportunidades de futuro", ha señalado. "No hay tiempo que perder, no hay excusa para no hacerlo hoy mismo", dijo.

Bonig, que ha registrado esta iniciativa en Les Corts, ha señalado que han pasado ya casi 45 días desde que el PPCV le tendió la mano al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para forjar un pacto a la medida de las necesidades de la Comunitat Valenciana que nos permitiera anticiparnos a la situación que está por venir. "Necesitamos adaptar el presupuesto a las nuevas necesidades hay que pagar a los proveedores, reducir la administración, quitarle grasa a las empresas públicas, establecer un plan de trabajo", ha señalado.

"Un pacto para que juntos podamos afrontar esta pandemia y la crisis económica" ha señalado al tiempo que ha añadido que ante la inconcreción de Puig hay que recordar que "cada día que pasa son más afectados, más empresas cerradas, más autónomos que quieren una respuesta rápida y eficaz". "Un pacto para aportar soluciones a nuestros sectores productivos, a nuestros mayores, a nuestros profesionales, a nuestras pymes, un pacto con una sola condición, el de sumar para que la Comunitat Valenciana pueda afrontar su futuro con plenas garantías".



Así, la síndica del PPCV ha destacado que los trabajos de la Comisión deberá crearse y constituirse lo antes posible, aprobar el correspondiente Plan de Trabajo y celebrar las comparecencias de los representantes de la sociedad civil que se acuerden, con el fin de conocer sus propuestas e inquietudes en relación al contenido del pacto. Deberá concluirse en el plazo máximo de 2 meses desde su constitución y, en atención a las extraordinarias circunstancias que están aconteciendo en la Comunitat Valenciana, así como a la situación en que se encuentran Les Corts, "la finalidad de esta comisión requiere que se actúe de forma urgente, adoptando las decisiones necesarias al efecto de forma inmediata, incluida la convocatoria de las sesiones necesarias para la adopción del acuerdo de creación".