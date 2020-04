La Diputación tramita suprimir el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas a 8.500 empresas

La Diputación de Alicante ha dado un paso al frente a la hora de eliminar impuestos y ha solicitado esta misma mañana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que autorice la cancelación del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para frenar el impacto negativo del coronavirus en la economía.

Esta medida por la que la institución renuncia a este impuesto y que nunca antes se había adoptado ha sido consensuada por los diputados de PP y Ciudadanos y se llevará a sesión plenaria extraordinaria en el caso de que cuente con el visto bueno del Gobierno. La previsión es que se puedan beneficiar 8.500 empresas y autónomos de la provincia, que se ahorrarán en su conjunto unos 4,5 millones de euros, cantidad que, a su vez, dejará de ingresar la Diputación de Alicante.

Las diputaciones provinciales establecen un recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que en el caso de Alicante está en el 20,5%, el porcentaje más bajo de la Comunidad Valenciana y uno de los más bajos del país.

El presidente Carlos Mazón ha remitido una carta en la que pide al Gobierno la posibilidad de adoptar esta medida en relación al recargo provincial sobre la IAE para la aprobación de la exención. "No concibo un no por respuesta, porque es una medida que no afecta a las arcas del Gobierno ni a las de la Generalitat, ya que únicamente es un esfuerzo presupuestario de la Diputación de Alicante para rebajar la carga fiscal de los alicantinos".

Esta iniciativa ha sido planteada en los contactos que Mazón viene manteniendo de forma permanente con el presidente de la patronal alicantina, Perfecto Palacio, para estudiar distintas iniciativas que contribuyan a acelerar la recuperación económica de los sectores productivos de la provincia.

De aprobarse, la previsión de ingresos de la Diputación se vería reducida en 4,5 millones de euros, aunque según Carlos Mazón "no afectará al presupuesto ni al techo de gasto y la podemos tomar con celeridad", por lo que espera que la ministra conteste cuanto antes su solicitud para suspender la emisión de este cobro, previsto a partir del 27 de julio.

La suspensión del recargo provincial del IAE es una de las propuestas que el presidente alicantino ha abanderado ante los presidentes de otras diputaciones españolas para ayudar al tejido empresarial y económico del país.

