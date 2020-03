Los alcaldes se oponen a entregar su fondo al Gobierno para luchar contra el coronavirus

Los alcaldes no aceptan que el Gobierno quiera hacer uso del superávit histórico de los ayuntamientos para luchar contra la Covid-19. En un comunicado oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esta entidad que reúne a los responsables de los Gobiernos locales de toda España asegura que "la postura común de todos los grupos políticos en la FEMP" es que "no se va a aceptar que los remanentes sean utilizados por nadie que no sean los ayuntamientos". Para esta organismno, la "la FEMP defiende y defenderá siempre los recursos de las endiodades locales".

Esta respuesta llega después de que el Gobierno central se haya fijado en una de las escasas «bolsas de dinero» que están en circulación y que podría ser fundamental que esté a disposición de la lucha contra el coronavirus. Esa «hucha» no es otra que el superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años. Sin ir más lejos, los municipios españoles llevan acumulados unos 28.000 millones de ahorros de los ayuntamientos, dinero guardado en los bancos desde hace años.

De esa cifra global, los de la Comunidad Valenciana, tanto solo en 2019 consiguieron un sueperávit de 525 millones, de los que unos 180 corresponden a municipios alicantinos, otros 283 a la provincia de Valencia y otros 62 a la de Castellón. Un dinero al que el Ministerio de Hacienda, con el apoyo de las comunidades autónomas, podría acaba recurriendo en pocos días.