El Consell ratifica las ayudas económicas a centros de día y el refuerzo del servicio de Emergencias

El pleno del Consell ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Apoyo Económico y Financiero a los trabajadores autónomos y de carácter tributario para hacer frente al impacto de la Covid-19. En una sesión de carácter telemático, el Gobierno valenciano, ante situación de excepcionalidad, en el ámbito de sus competencias, ha adoptado medidas tendentes a paliar los efectos que está sufriendo la sociedad, dirigidas de manera especial a personas trabajadoras autónomas y de carácter tributario, a los centros sociosanitarios y al personal de emergencias.

De esta manera, la Conselleria de Economia Sostenible, a través de un próximo decreto que se publicará próximamente, ofrecerá subvenciones directas a las personas trabajadoras en régimen de autónomo, que desarrollen su actividad profesional en la Comunitat Valenciana en alguno de los sectores afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Las ayudas serán tramitadas por Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación y ascenderán a 1.500 euros, en el caso de negocios que hayan tenido que cerrar, y de 750 euros para los que, no habiendo sido obligados a cerrar, hayan sufrido disminución ingresos. La Conselleria de Economía Sostenible, a través de Labora, prevé destinar 57,5 millones de euros a estas subvenciones con las que se busca atenuar los efectos de la brusca disminución de ingresos en los sectores económicos más vulnerables.

Otro de los pilares sobre los que van a pilotar gran parte de las nuevas medidas contenidas en este decreto es el Institut Valencià de Finances (IVF). Para que las empresas valencianas dispongan de liquidez para hacer frente a sus pagos con regularidad, el IVF va a aportar al Fondo de Provisiones Técnicas de Afín-SGR Comunitat Valenciana un total de 17 millones de euros para que esta entidad pueda reforzar la labor de prestación de avales que viene desarrollando. Por otra parte, el IVF va a adoptar medidas tendentes a facilitar las condiciones de repago de los créditos ya concedidos por la entidad y va a modificar las condiciones de sus líneas de financiación bonificadas para que, además de ir dirigidas a la financiación de proyectos de inversión, también puedan cubrir necesidades de liquidez ligadas a la reposición de capital circulante.

En materia social, la Generalitat seguirá abonando el servicio concertado de los centros de día durante todo el periodo de suspensión de la actividad de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales, por causa del estado de alarma decretado con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la Conselleria seguirá abonando el servicio de la misma manera que si se estuviera prestando en los lugares habituales, durante todo el periodo de suspensión de la actividad de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales. Así, se abonará en concepto de plaza ocupada, aquella que lo hubiese estado a fecha de 13 de marzo y se abonará como no ocupada aquella que no lo hubiese estado en dicha fecha.

Otra decisión adoptada por el Consell se plasma en otro decreto donde se disponen medidas extraordinarias que se aplicarán a los servicios esenciales de intervención involucrados en la gestión de la emergencia causada por la pandemia por coronavirus Covid-19. Estas medidas afectarán, en concreto, al personal del teléfono de Emergencias 112 Comunitat Valenciana; personal técnico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; el servicio de bomberos forestales de la Generalitat; personal técnico de Prevención de Incendios Forestales y agentes forestales, es decir, a todo el personal que tiene consideración de Servicio Esencial de Intervención en los términos establecidos en la Ley 13/210, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. El objetivo de la norma es garantizar la operatividad del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV) y extender las medidas adoptadas para los recursos sanitarios a los servicios esenciales de emergencia contemplados en la citada ley.



La virtud del Estado de las Autonomías

Por otro aldo, en el transcurso de la rueda de prensa , la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ha valorado la gestión que estos días ha realizado el Gobierno central en comparación con la labor desempeñada por los gobiernos autonómicos. "Es obvio que ha habido una carencia de equipos de protección en toda España. Esta pandemia ha demostrado la virtud del Estado de las Autonomías", ya que según Oltra, "la mejor manera de atender los servicios de proximidad es a través las comunidades autónomas y la descentralización. Las propias comunidades autónomas son las que estamos buscado esos equipos de protección para proveer el nuestro sistema sanitario y sociosanitario. Cuando pase esta crisis, analizaremos esta cuestión frente a los que hacen una defensa férrea de la centralización del Estado. Esos días se ha generalizado una falta de material que las comunidades autónomas estamos supliendo", ha añadido la vicepresidenta.

Y respecto a la gestión que estos días se está realizando en el área social, especialmente con las residencias de personas mayores, Mónica Oltra ha señalado que "desde hace 5 años estamos trabajamos en el tema social, hemos multiplicado por cinco los equipos sociales. No quiero ni pensar si esto nos pasa hace 5 años con la red asistencial que había antes". La vicepresidenta ha defendido que "ahora tenemos un nuevo modelo residencial para personas mayores, mas amables y mas pequeñas. No mastodontes de 200 residentes y pasillos inmensos. En 20 años no se construyó ni una sola residencia pública y ahora tenemos muchas, de mayores, de discapacitados, de atención a mujeres víctimas de violencia machista, y una red de infancia. Además de la red de inspectores que hemos creada, que no tiene nada que ver con el sistema que heredamos del PP", ha añadido.