Esquerra Unida distribuye un patrón e instrucciones para confeccionar mascarillas domésticas

Ante los problemas de desabastecimiento de materiales que están sufriendo algunos centros asistenciales y de servicios de primera necesidad y mientras se soluciona la llegada de equipos de protección personal a los profesionales que los necesitan, Esquerra Unida del País Valencià ha elaborado y distribuido información sobre cómo elaborar mascarillas de uso doméstico, evitando así que las personas que no necesitan equipamientos profesionales acaparen las mascarillas que pueda haber disponibles.

Tal y como explica el miembro de la Comisión Ejecutiva de EUPV Cristian Veses, "estas mascarillas de algodón que nos podemos hacer en casa no son para uso profesional; los sanitarios o las personas dedicadas a tareas de cuidado ya saben cuáles son las que pueden utilizar, homologadas y adecuadas para su uso. Estas, en cambio, son útiles para usos no profesionales, para utilizarlas en momentos puntuales como ir a hacer la compra o pasear las mascotas, para desplazamientos al trabajo, o también para evitar tocarse la cara con las manos. También, lo que es más importante, evitan que aquellas personas que tienen el coronavirus y no tengan síntomas lo puedan propagar", indica.

"Ahora bien", continúa Veses, "debemos destacar una vez más que la medida más efectiva es quedarse en casa. Y en caso de tener que salir, evitar las aglomeraciones, mantener una distancia de seguridad, y lavarse las manos correctamente de forma frecuente". Las instrucciones distribuidas por EUPV, además, recuerdan que estas mascarillas son de uso personal e intransferible, y especifican que deben elaborarse con algodón para poder lavarse a más de 60 grados de temperatura. Además, se han facilitado 3 patrones diferentes: 2 medidas de adultos y otra con tamaño para niños y niñas.

Cristian Veses también expresa la necesidad de que, en momentos en que la prioridad debe ser que estos materiales llegan a los centros asistenciales: "Es muy importante que los profesionales de la sanidad y de la atención y el cuidado disponen de los equipos de protección necesarios. Todas y todos debemos comprender, y por lo tanto es esencial que los equipamientos profesionales les llegan a los profesionales. De ahí la utilidad de estas mascarillas domésticas, que para la mayoría de la población son tan efectivas como las de tipo profesional, y facilitan que los equipamientos calificados lleguen a manos de quien más los necesitan en estos momentos".