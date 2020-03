Llega el primer avión de China con material sanitario para la Comunidad y el Consell fletará más

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha confirmado que habrá un segundo envío con material sanitario procedente de China, al que se sumarán más aportaciones enviadas desde el país asiático en próximos días. Puig ha asegurado en su comparecencia ante los medios de comunicación celebrada esta mañana que las gestiones que está realizado el Gobierno autonómico para dotarse de material sanitario no implica "rebasar ninguna competencia ni es competencia con ningún gobierno". De este modo, rechazada entrar en conflicto con el Gobierno central y asegura que estos envíos de material desde China se realizan "para superar los problemas".

El primer avión procedente de China con material sanitario para la sanidad valenciana ha aterrizado este martes en el aeropuerto de Zaragoza y llegará durante la tarde a la Comunidad, según ha anunciado Ximo Puig. A este avión se sumará otro que previsiblemente arribará durante este fin de semana, junto al encargo de nuevos envíos para la próxima semana. Se trata de material comprado a empresas chinas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El encargo de los dos primeros aviones fue una adquisición de la Generalitat valorada en 11 millones de euros, con la colaboración de un empresario chino arraigado en la Comunidad Valenciana.

Además de los envíos de aviones desde China, Ximo Puig ha mostrado su confianza en que el Gobierno central sea el que facilite muchos más tests rápidos para detectar el contagio entre posibles afectados del virus. El presidente ha comentado que la Generalitat ya dispone de unos 6.000 test, después de recibir ayer otros 4.000, aunque todavía no disponen de la capacidad suficiente para hacer pruebas de manera indiscriminada como aconseja la Organzación Mundial de la Salud (OMS).

En cualquier caso, el jefe del Consell ha ha afirmado que hay que ser "extraordinariamente prudentes" a pesar de que los datos de las últimas horas pueden hacer vislumbrar que se ha llegado a un tope de contagios en la Comunidad Valenciana. Para Puig, "es positivo que se frene la curva pero no hay ninguna garantía de que no se acelere". Por este motivo, "no hay que bajar la guardia". El presidente de la Generalitat ha redclacado que "estamos en el centro de la emergencia y hay que mantener la máxima exigencia".



Medidas de confinamiento

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha pedido al Gobierno central que haya "una aceleración de las medidas del confinamiento en todas sus circunstancias, tal y como está planteado. Si cumplimos bien este 15+15 días, no habrá otros 15 días más de estado de alarma". El jefe del Consell ha insistido en declaraciones realizadas en La Mañana de TVE, que "hay que cumplir escrupulosamente las condiciones de trabajo en las empresas, para que trabajen con la máxima seguridad posible".

Reunión de Ximo Puig y Ana Barcelo con los síndicos de las Cortes mantenida esta mañana por videoconferencia.

Dejando a un lado las empresas, Ximo Puig ha reclamado "unidad de acción" entre todas las comunidades autónomas. "Cada uno no debe hacer la guerra por su cuenta. Es importante la reunión semanal entre presidentes, pero es el Gobierno el que debe tomar la decisión sobre el confinamiento", ha asegurado al respecto de la petición de los Gobiernos de Cataluña y Murcia de imponer más medidas de confinamiento.

Asimismo, Puig ha confirmado que ya se disponen de 4.000 plazas disponibles en hoteles "para pacientes que están en situación leve pero deben ser aislados". En este sentido, Puig ha insistido en que "es fundamental el confinamiento" y que "hay que contar con todos los recursos posibles, públicos y privados", por lo que ha agradecido "a aquellas empresas y personas que nos están suministrando recursos".