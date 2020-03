Compromís pide medidas sociales de urgencia ante el coronavirus

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha expuesto hoy que urge dar respuesta al nerviosismo justificado de la ciudadanía sobre los efectos económicos en primer persona de esta crisis sanitaria: "La situación creada con la crisis del coronavirus, y especialmente a partir del estado dealarma, ha comportado una serie de medidas y anuncios por fascículos, algunos de ellos matizados, otros en diferidos, o incluso contradictorios entre los anunciados por las comunidades autónomas y el Gobierno Central. Sabiendo de la complejidad de una situación para la cual no existía precedentes, ahora urge dar respuesta con propuestas sociales, miles de personas están viviendo con preocupación los efectos de esta crisis en su economía a corto plazo".

Mulet ha recordado que Compromís ya exigió medidas para los autónomos, como blindar la situación de los fijos discontinuos, suspenden las cotizaciones de los autónomos, alargar los derechos de paro. "Cuesta entender como un o una autónoma no pueda levantar hoy la persiana de su negocio mientras en las fábricas se congregaran miles de personas. Hay personas que si dejan de trabajar no van a tener ningún ingreso, y no pueden acogerse al ningún subsidio de desempleo. ¿ Cómo van a pagar sus cotizaciones de autónomos, cómo van a pagar salarios si tienen empleados a cuenta?, ¿han de despedirlos? ¿ con o sin indemnización? ¿Cuantos comercios como bares o restaurantes van a perder todo o buena parte de su género? ¿ cómo se van a pagar los alquileres de estos locales comerciales?, ( obviamente, las personas propietarias de estos alquileres también necesitan estos ingresos. ¿Cómo va a pagarse alquileres de viviendas o de las viviendas?, hay mucha gente, que no tiene colchón económico del que tirar mano. Sería el momento de reclamar a esta banca que lleva años cerrando sus ejercicio con beneficio a que empiece a devolver los 63.000 millones de euro del rescate bancario no recuperado?.

Igualmente, desde de Compromís se pone el foco de la preocupación en las personas a las que se les está terminando el paro, "obviamente estos 15 días no podrán ir a tirar currículums ni buscar trabajo, se va a suspender el tiempo consumido de los subsidios? O en la gente sin red familiar "Muchas familias tenían algo que dar a comer a sus hijos e hijas gracias a los comedores escolares, ¿Qué impacto va a tener en estas economías el cierre de estos comedores? ¿ Cómo van a dar de comer estos 15 días?, ¿Qué pasa con esas familias que no pueden faltar a su lugar de trabajo estos días porqué su lugar de trabajo no ha cerrado y no pueden permitirse el jugo de no ir, pero tiene a los hijos o hijas confinados en casa; sí, hay mucha gente no tiene a su abasto apoyo familiar; o el único apoyo son los abuelos, población de riesgo. Hay gente que hoy ha tenido que decidir entre dejar a los niños solos en casa o faltar al trabajo".

Otra de las realidades sobre las que se ha mostrado preocupación es sobre el incremento de gasto energético " Si hay gente que ya le cuesta poder pagar la factura eléctrica estado trabajando todo el día fuera de casa, ¿ Cómo pagarla ahora estando los 15 días como mínimo confinado en casa y disparando el consumo energético?, o, ¿a qué casa se han de confinar las personas que sobreviven en las calles?

Por ello – se ha expuesto- urgen medidas concretar para las personas autónomas, como eliminar cotizaciones. Medidas para la gente que no puede pagar alquileres de locales comerciales o vivienda, medidas para quien no tenga ingresos estos días paga pagarles a sus empleados, para que no se produzca ningún despido. Medidas para los comercios que van a perder toda su inversión en productor perecedero. Medidas para la gente con pobreza, siendo energética o alimentaria. Medidas para las personas sin techo. Y estas medidas han de ser urgentes; entendemos que la realidad ha desbordado a los ejecutivos y era el momento de tomas medidas drásticas para evitar la propagación, ahora, ante el nerviosismo obvio de miles de personas, es el momento de tomar medidas sociales.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se van a adoptar estos días, han de tener una consideración especial; se van a producir despidos o reducciones de jornada y salario, hay que adoptar medidas para todos estos casos , y han de ser anunciado ya, y empezar a generar tranquilidad en tanta gente que lo está pasando mal. El Instituto de Crédito Oficial como banca pública, se ha de poner al servicio de toda la gente que lo va a pasar peor, y la Administración General del Estado se ha de poner al servicio de la gente más vulnerable.