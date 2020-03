Cotino se desvincula de Gürtel al atribuir a la Iglesia la visita del Papa

El exconseller Juan Cotino aseguró ayer que el arzobispo de València en el año 2006, el cardenal Agustín García-Gasco, fallecido en 2011, era «el que mandaba» en la visita del Papa Benedicto XIII a València y negó que recibiera un chaquetón de regalo de la trama Gürtel a cambio de adjudicar contratos al grupo de Francisco Correa. Cotino dijo que no tenía ninguna relación con Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo o Francisco Correa y aseguró que no intervino en la adjudicación de las pantallas del contrato de Canal 9 para el supuesto cobro de comisiones. Cotino declaró por primera vez en un juicio acusado por corrupción política. Anticorrupción pide para el exdirigente del PP -llegó a ser vicepresidente del Consell con Francisco Camps y presidente de las Cortes- once años de prisión por ser el «elemento nuclear» de la presunta trama de la visita, pero en su declaración sostuvo que solo ayudó a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente en el que estaba representada el Arzobispado y la Administración, en asuntos relacionados con la seguridad y la coordinación de los voluntarios.

«El arzobispo -García Gasco- era el que mandaba», insistió Cotino, quien matizó que la Iglesia le pidió ayuda porque había colaborado en este tipo de eventos desde la visita a España de Juan Pablo II en 1982. «Yo tenía la responsabilidad máxima del voluntariado, pero en nada representaba a la fundación», repitió Cotino durante una declaración que se prolongó durante hora y media, aproximadamente. El exdirigente del PP subrayó que no tomó ninguna decisión en la adjudicación de Canal 9, al tratarse de un organismo autónomo con su propia estructura administrativa, y que de haber sabido que Gürtel estaba detrás hubiese presentado una denuncia en comisaría.

Actas de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción mostró al exdirigente del PP las diez actas de la fundación que constatan que participaba en las reuniones del equipo organizador. Cotino dijo que desconocía esos documentos hasta que tuvo acceso al detalle de todas las piezas del sumario y que no se los mostraron tras la reuniones. En este sentido, aclaró que la primera vez que participó en una reunión de la fundación fue a petición del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, fallecido en 2008 a los 72 años. Respecto a los contratos adjudicados por la fundación, que un juzgado de València investiga por separado, el exconseller negó que interviniera en la contratación de las mochilas que se repartieron a todos los peregrinos del evento: «No fijé ninguna condición en las mochilas (?) No hice los pliegos ni dije a qué empresa se debía contratar».

Cotino, que solo respondió a las preguntas del ministerio fiscal y de su abogado, negó que la trama Gürtel le agasajara con regalos como contraprestación. En concreto, sobre la entrega de un chaquetón que aparece en el sumario, Cotino respondió que «todos los regalos que recibía los rifábamos entre los funcionarios. Si el chaquetón hubiese llegado, se hubiese rifados como todos los objetos». Las posibilidades de que el exdirigente del PP resulte absuelto de este juicio crecen a medida que van pasando los días de esta vista.

Pedro García, ex director de Canal 9 y uno de los principales acusados, declaró que Cotino no intervino en este asunto y desveló que fue Esteban González Pons, eurodiputado del PP, quien le pidió que contratara con Orange Market, el brazo de Correa en València. Sin embargo, admitió que la comisión se la quedó él. Cotino sigue imputado en la pieza separada de la trama del Papa que se investiga desde un juzgado de València y en las diligencias derivadas de la Operación Erial, el caso que llevó a prisión provisional al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.