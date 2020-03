El Consell suma al PP en una unidad política contra el coronavirus sin Ciudadanos

En una sesión de las Cortes extraordinaria y excepcional, no es de extrañar que uno de los nombres que más se escucharon en el hemiciclo valenciano del Palau dels Borja fuera el de Winston Churchill. El primer ministro británico, uno de los mejores oradores políticos, apareció en un par de ocasiones. En una comparecencia que podría tener la etiqueta de «Estado», nadie mejor que Churchill para situar a cada diputado en su sitio. Para «marcar» al parlamentario que se desmarcó de un consenso inusual, pero necesario en circunstancias como las actuales. En plena crisis sanitaria, con un coronavirus «in crescendo», el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó tuvo que escuchar, por boca del portavoz socialista, Manolo Mata, aquella frase famosa de que «el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes». Lo útil y lo importante que varias décadas después, al pasarlo por el filtro del «cuñadismo político» -más contemporáneo- hace que Cantó se lleve a su casa la acusación de lanzar «discursos miserables que dañan a todo un pueblo», como dijo Mata.

Después de escuchar como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentaba una serie de medidas sanitarias y económicas ante la pandemia del coronavirus y llamaba a la unidad de acción y la cooperación de todos los ciudadanos en estos momentos «de dificultad», subió a la tribuna Cantó que abrió su intervención mofándose de la Ministra de Igualdad, Irene Montero. Minutos después de saber que había dado positivo en coronavirus tras manifestarse el 8 de marzo, se refirió a ella con este tono: «Hermana, yo sí te contagio». La condena de los socios del Botànic a la actitud y las palabras del síndic de Ciudadanos fue rotunda y clara. Pero la crítica -con calificativos como «bajeza terrible para querer obtener réditos políticos» que le profirió la síndica de Podemos, la alcoyana Naiara Davó, compañera de partido de Montero-, se convirtió en aislamiento al comprobar como la líder regional del PP, Isabel Bonig ofreció lealtad institucional a Puig, «porque la unidad de acción nos hará mucho más fuertes».

Ejerció Bonig como gran jefa de la oposición. Con Vox ausente por cuarentena y Cs en otra guerra, aprovechó para recordar que el PP «es un partido de gobierno que siempre está a la altura». Elogió unánime. Además de manifestar abiertamente que «no todo vale en política» -mensaje dirigido al Consell y a su «socio preferente» de Ciudadanos-, la número uno del PP hizo propuestas. Aportó al debate un plan de actuación inmediata con 1.000 millones euros de dotación y más inversión en personal y camas hospitalarias de las anunciadas por Puig. En el primer turno de réplica, el jefe del Consell, cogió el guante lanzado por el PP y propuso reuniones semanales con los portavoces parlamentarios -o incluso diarias si se diera el caso-, para que se sigan aportando iniciativas en un marco de carácter institucional.

Actuaciones inmediatas

Entre las medidas que desgranó Ximo Puig está la incorporación de 846 profesionales sanitarios de todos los ámbitos y categorías profesionales para reforzar las necesidades asistenciales, ampliar las camas hospitalarias, una línea de 800.000 euros para el teletrabajo de las empresas, y fraccionar, aplazar o bonificar impuestos valencianos. Ahí no quedó el plan de choque expuesto por Puig. La primera autoridad autonómica también se dirigió a las instituciones europeas, a las que reclamó un programa comunitario que facilite financiación barata y liquidez, y al Gobierno central, al que le pidió «nuevas medidas». Horas después, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba la transferencia de 2.800 millones a las comunidades autónomas para reforzar servicios sanitarios, de los que a la Comunidad Valenciana le deben llegar, con el habitual 10% de total para el Consell, unos 3oo millones de euros.

Como no podía ser de otra manera, las Fallas y la Magdalena también entraron en el hemiciclo. Mejor dicho, la suspensión de unas fiestas populares con una importancia socio económica trascendental que han quedado aplazadas por «el bienestar de la población». Ximo Puig aseguró que la decisión se tomó cuando «los expertos nos dijeron que habíamos de tomarla: ni antes ni después». Aquí también encontró el respaldo de Isabel Bonig, que apoyó la suspensión de estos eventos, al tiempo que pedía una línea de ayudas para cubrir el 100% del coste real invertido en las fallas de 130 localidades y todas las gaiatas castellonenses.

La número uno del PP no acabó parafraseando a Churchill. Lo hizo con una oración a la Virgen de los Desamparados, a la que pidió protección, además de «pan, abrigo y amoroso hogar». Como no, fue el socialista Manolo Mata el que, a pesar de conocer la oración de la Mare de Déu «porque mi madre me llevó», prefirió «implorar a la ciencia que no pare». Ciencia y religión. Unidad y división. Verdad y mentira. Antónimos en un debate para el recuerdo, al igual que se sigue recurriendo tantas veces al insigne Churchill: «Sería una gran reforma en la política el que se pudiera extender la cordura con tanta facilidad y tanta rapidez como la locura». El coronavirus tiene la culpa.

Medidas sanitarias

846 profesionales sanitarios

Plan para reforzar las necesidades asistenciales.

Ampliación camas hospitalarias

Aún no hay problemas pero se trabaja pensando en todos los escenarios de futuro.

Necesidades material sanitario

Planificar eventualidades en hospitales y residencias

Libranzas y vacaciones del personal

Suspendidas para asegurar su disponibilidad

Teléfono de atención 900 300 555

Duplicados los operadores que ofrecen un test en línea valorar el estado de salud.

Participación en congresos

Cancelados de acuerdo con las organizaciones.

Suspensión de prácticas

Sin prácticas formativas de Ciencias de la Salud.

Suspensión viajes de ocio-culturales

Organizados dentro o fuera de la Comunidad Valenciana.

Anulación programas intercambio

Sin intercambio de profesorado en todos los niveles.

Cierre de Centros Especializados

Cierre de los Centros Especializados de Atención a Mayores, clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares.

Teléfono para ayuntamientos

Puesta en marcha de un número de teléfono para dar respuesta a consultas de tipo administrativo no sanitario.

Medidas económicas

Fondo Cooperación Municipal

Para reactivar los sectores productivos valencianos.

Remanente de los ayuntamientos

Solicitar al Gobierno central que modifique su uso.

Infraestructuras de Movilidad

Dotado con 100 millones.

Infraestructuras

Colaboración privada para CV-95, Tren de la Costa y viviendas alquiler.

Fondo Capital Riesgo del IVF

Herramienta financiera dotada con 200 millones.

Crédito micropymes y autónomos

Del 1 al 0% de interés.

Acceso a crédito

Tanto IVF como SGR facilitarán la liquidez.

Teletrabajo

800.000 euros para implantar medidas .

Proveedores alternativos

Investigación en mercados.

Análisis oportunidades de mercado

Por la falta de aprovisionamiento desde China.

Subvención a empresas afectadas

Petición de ayuda a la UE.

Fraccionamiento impuestos

Exención tramo auton.IRPF

Aumento del endeudamiento

Solicitud al Gobierno.

Campañas promoción turística

Planes para compensar anulación de ferias.

Plan de vacaciones para mayores

Programa Viatgem para cuando de supere la crisis.

Medidas en el ámbito laboral

Modificaciones para garantizar la adecuación de afecciones a los trabajadores.