El Consell recomienda no hacer viajes y apela a la responsabilidad

"Cultura del respeto". La consellera Ana Barceló ha reiterado hoy esta máxima a la hora de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir estrictamente las medidas sanitarias entre las que se incluye evitar viajes innecesarios. Y lo ha hecho en referencia a los desplazamientos de la población madrileña a otras autonomías.

La consellera ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus docimilios y que guarden distancias, reiterando que no le corresponde anunciar medidas de movilidad y que los ciudadanos tienen los mismos derechos en cualquier zona. Ana Barceló ha evitado estigmatizar a las personas por su procedencia pero se ha limitado a repetir en varias ocasiones que "debemos cumplir las normas de respeto por responsabilidad". Barceló ha recordado que en España existe "libre circulación" y ha pedido a todos los ciudadanos "vengan de donde vengan" que cumplan las recomendaciones.

También la vicepresidenta Mónica Oltra ha subrayado este mismo mensaje y ha insistido en que "no vienen días fáciles", por lo que hay que prevenir que el contagio se extienda "y no viajar si no es imprescindible a no ser por cuestiones humanamente comprensibles" reiterando que "no son unas vacaciones y esta situación requiere del comportamiento ejemplar de todos para no contribuir a expandir más el virus".

El pleno del Consell ha aprobado hoy una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus, con la puesta a disposición del sistema valenciano de salud de los medios y recursos de diputaciones, ayuntamientos, mutuas y centros y establecimientos sanitarios privados "durante el tiempo que sea necesario".

Todas las medidas extraordinarias son de aplicación mientras se mantenga la emergencia por el brote. Una de las principales es la autorización de habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones de asistencia ambulatoria, consulta u hospitalización, previa autorización judicial.

Además, se suspenden y aplazan los ingresos e intervenciones quirúrgicas programadas y las pruebas diagnósticas y consultas externas no preferentes; se prohíben los velatorios de personas fallecidas por coronavirus, y se habilitarán camas de reserva y unidades COVID-19 en hospitales.

Ana Barceló ha confirmado 21 nuevos casos positivos, de ellos 17 en la provincia de Valencia y 4 en la de Alicante, entre ellos el de la directora general de Salud Pública, Ofelia Gimeno, por lo que el número de positivos se eleva a 119 en la Comunifsf Valenciana.