Oltra pide al Gobierno suspender las líneas de AVE desde Madrid

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, cuestionó este miércoles que el Gobierno no haya adoptado medidas que restrinjan la movilidad de los residentes en la Comunidad de Madrid, el principal foco de coronavirus en España y que actualmente concentra casi la mitad de los positivos y dos tercios de los fallecidos en todo el país. Para Oltra, la primera actuación al respecto sería estudiar la suspensión de las líneas de ferrocarril y AVE que conectan la capital con el resto del país, entre ellas la que enlaza con la Comunitat Valenciana.

"El Gobierno debe tomar decisiones importantes. Cuando se recomienda que no viaje, se debe cumplir. Fomento tendrá que ver si esa línea radial ferroviaria no hay que suspenderla", defendió la portavoz el miércoles en una entrevista en LaSexta, poniendo el ejemplo de las medidas adoptadas por el Gobierno italiano en el norte de Italia, la zona más afectada por el brote del Covid-19 y donde había un menor control por parte de las autoridades sanitarias ante su transmisión. Para Oltra, todo el país debe hacer "el mismo esfuerzo que los valencianos con las Fallas y la Magdalena".

Roma decretó el pasado domingo el aislamiento de Lombardía. Una medida que apenas un día después extendió a todo el país. El primer ministro italiano justificó la ampliación, que limita los desplazamientos en todo el país a los imprescindibles, alegando que "no habrá una zona roja y otra no. Italia estará protegida en su conjunto y tratará de evitar los movimientos en toda la península salvo en casos de necesidad".

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el miércoles vivió su primera jornada de centros educativos cerrados y restricciones en las intervenciones sanitarias no urgentes, aseguró que "Madrid no se va a cerrar" por lo que de ella depende. Sin embargo, la popular retó a que "si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, lo explique". Para la líder madrileña, ese tipo de especulaciones "están perjudicando gravemente a la economía y causan estupor a los ciudadanos, que no saben a qué atenerse", zanjó.