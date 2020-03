Compromís presentará en el próximo pleno medidas para favorecer la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante presentará en el pleno de marzo una batería de medidas enfocadas a mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en la ciudad de Alicante.

Como ha explicado Rafa Mas, concejal de Compromís, la propuesta recoge las demandas surgidas de una reunión con COCEMFE y abarca tres aspectos fundamentales como son la movilidad, la accesibilidad y la vivienda. Además, desde la coalición han insistido en la importancia de apoyar a esta entidad tras la pérdida de bonificación del ICIO y encontrar una solución para que a través de una subvención se pueda apoyar su labor, tal y como se ha hecho en otros municipios de la provincia como Petrer.

"En primer lugar vamos a proponer aumentar y facilitar la movilidad con transporte público adaptado puerta a puerta, así como la gratuidad del transporte público y de la zona azul tal. Estas medidas ya se aplican en ciudades como Elche y València, y creemos que serán positivas también para las personas con discapacidad de Alicante", ha afirmado Mas.

Desde la coalición también han propuesto que se apliquen desgravaciones fiscales en el IBI a las personas con discapacidad, debido al sobreesfuerzo económico que supone adaptar las viviendas, así como que el Patronato de la Vivienda de Alicante aporte vivienda pública que cumpla las condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan tener una solución habitacional, un recurso que a día de hoy, en la provincia, solo se encuentra en el Proyecto de Viviendas con Apoyo de COCEMFE en Petrer. En otro aspecto, el concejal de Compromís ha explicado que "es necesario cumplir la ley de accesibilidad universal, tanto en las nuevas obras que se hagan de calles, parques y aceras, como a la hora de dar nuevas licencias; no puede ser que se están dando licencias a locales de ocio que no sean accesibles".

Desde la coalición también han coincidido en la demanda de las entidades del sector de modificar el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad para que sea realmente un órgano de participación que permita dar respuestas institucionales a sus necesidades. "Lo que proponemos en esta declaración es mejorar la accesibilidad y la inclusión de estas personas en la vida diaria en todos los ámbitos de la ciudad", ha concluido Mas.