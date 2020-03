La presidenta provincial de Vox y portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega, positivo en coronavirus

La síndica de Vox en las Cortes y presidenta de la gestora provincial de Vox, Ana Vega está contagiada por el coronavirus. Ella misma ha confirmado en su perfil de Twitter que desde "ayer por la mañana permanezco en casa porque tenía fiebre. Hoy he dado positivo en la prueba del COVID-19 por lo que cumpliré con todas las indicaciones que me han dado las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios".



Ana Vega está aislada desde ayer en su domicilio, en cuarentena desde que se supo que estuvo en contacto con Javier Ortega Smith. La síndica ha señalado que se puesto la noticia en conocimiento del Presidente de las Cortes, Enric Morera, y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "quienes me han transmitido su apoyo".



Vega considera que "esta situación se hace un poco más complicada por mi embarazo, pero estoy tranquila porque nos atienden los mejores profesionales de la sanidad del mundo".



Además, ha pedido "respeto por mi intimidad y la de mi familia en estos momentos. Gracias a todos los que habeis tenido palabras de cariño hacia mi". En cuestión de minutos, su cuenta de Twitter se ha llenado de mensajes de apoyo, muchos de ellos de representantes de varias formaciones políticas.





Desde ayer por la mañana permanezco en casa porque tenía fiebre. Hoy he dado positivo en la prueba del COVID-19 por lo que cumpliré con todas las indicaciones que me han dado las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios. — Ana Vega Campos (@AnaVegaVOX) March 11, 2020