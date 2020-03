Dirigentes provinciales de Vox que mantuvieron contacto con Ortega Smith están en cuarentena

Los dirigentes alicantinos de Vox que han estado este pasado fin de semana en contacto con el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, contagiado por el coronavirus, están aislados en sus domicilios, cumpliendo la cuarentena que exige el protocolo sanitario estipulado para combatir la epidemia.

La síndica de Vox en las Cortes, Ana Vega, que este martes se encontraba en Alicante y no se ha desplazado a València, ha recibido indicaciones desde el parlamento autonómico para que acuda lo antes posible a un centro de salud para hacerse las pruebas por si ha contraído la enfermedad. Incluso ha hablado con el propio presidente de las Cortes, Enric Morera, que se ha interesado por su salud. A otros compañeros de su grupo parlamentario de Vox se les ha pedido desde las Cortes que salgan de las dependencias de la institución, se vayan a su casa y llamen al teléfono de atención que recomienda la Generalitat, el 900300555.

Otros dos concejales que mantuvieron un contacto con Ortega Smith el pasado fin de semana, el edil de Vox del Ayuntamiento de Alicante, Pepe Bonet, y la portavoz municipal de este partido en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Gema Alemán, ya se encuentran aislados en sus casas a la espera de ver como evoluciona la situación.

Pepe Bonet ha señalado a este periódico que lo primero que ha hecho, tras acabar de enterarse, es llamar a su mujer, que a su vez se ha puesto en contacto con el 112. " Hemos activado el protocolo y haremos lo que nos diga las autoridades sanitarias", aunque al no tener indicios, Bonet no sabe si se podrá hacer las pruebas hasta dentro de 14 días. En todo caso, "lo que voy a hace es irme a casa y no salir hasta que nos lo digan. No quiero poner en riesgo a nadie".

En este mismo sentido, la concejala de Vox de Sant Joan Gema Alemán, ha emitido un comunicado donde confirma "haber participado en el acto en Vistalegre y en la Asamblea General durante este fin de semana" y que ha "estado en contacto con Javier Ortega Smith, quien ha dado positivo en el test de coronavirus. Por este motivo, "por voluntad propia, he decido mantener el periodo de cuarentena, aún no teniendo a fecha de hoy ningún síntoma, estando además, a la espera, de que me hagan las pruebas pertinentes, para saber con certeza si el resultado es positivo o no". Alemán asegura que le ha dado traslado al alcalde de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero de la situación, "para hacerle saber que no voy a participar en el pleno -convocado para el próximo viernes-, y tampoco en ninguno de los actos previstos para los próximos días, en prevención y por consideración a todos mis compañeros y vecinos de mi localidad".