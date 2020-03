El Consell acepta más préstamos de Madrid pero vuelve a apretar al Gobierno por la financiación

La Generalitat se prepara para aplicar en abril la subida salarial al funcionariado.

La Generalitat no cede en su presión al Gobierno respecto a la financiación autonómica. La portavoz y número dos del Consell, Mónica Oltra, replicó ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, que somos «muy pacientes» y entiende la «complejidad» de la reforma de la financiación. Pero advirtió: «Lo que está bien está bien y la Comunidad ya no tiene más tiempo para esperar». En la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, Oltra no dejó pasar la oportunidad de referirse a las declaraciones de Calvo, que señaló que la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica «requiere tiempo» porque no es un asunto «fácil». Y para Mónica Oltra, la dificultad no está reñida con la responsabilidad.

Junto a estas declaraciones, la vicepresidenta confirmó ayer que el Consell aprobado el acuerdo por el que la Comunidad Valenciana solicitará la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2020, a la espera de que el Gobierno ponga en marcha el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Oltra recordó que el FLA es el «mecanismo por el que el Gobierno de España nos cambia derechos por préstamos desde que el modelo de financiación autonómica caducó en 2014». Un mecanismo al que se adhiere el Consell a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla su compromiso de presentar un borrador para la reforma del sistema. Mónica Oltra destacó que este tipo de financiación es clave para incrementar las cifras de profesores en el sistema educativo, pagar la atención a personas en situación de dependencia, mejorar la sanidad pública o contratar más profesionales sanitarios, entre otras cosas. El acuerdo de solicitud de adhesión al FLA autoriza a su vez al conseller de Hacienda, Vicent Soler, a adoptar las medidas y actuaciones necesarias.

Actualización salarial



Por otra parte, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas tiene previsto convocar la Mesa General de Negociación de la Función Pública a finales del mes de marzo con el fin de informar a los sindicatos sobre la actualización salarial al funcionariado como consecuencia de la subida decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras este trámite, el Consell prevé poder mejorar la nómina de la plantilla en el mes de abril, sin embargo esta fecha no está todavía confirmada al cien por cien. Los sindicatos han reclamado ya formalmente la convocatoria de la Mesa General de Negociación para poder trasladar la subida salarial al funcionariado. Tal como informó este diario, la central sindical CSIF denunció ya hace unos días que el colectivo de empleados públicos valencianos está sufriendo una discriminación respecto a los estatales por parte del propio Consell porque todavía no se les ha aplicado el incremento salarial del 2% pactado por el Gobierno central, mejora que ya recibe el funcionariado del Estado.

Plan normativo con 29 leyes para tramitar en 2020



El pleno del Consell aprobó el Plan Normativo de la Administración de la Generalitat 2020, que refleja la intención de tramitar un total de 29 leyes, entre ellas la que regulará el sector público instrumental, y 189 iniciativas reglamentarias durante el año 2020. Por áreas, las más activas serán Agricultura con 8 iniciativas legislativas, seguida de Presidencia y las consellerias de Hacienda y Educación, con 4 cada una, por las 3 de Justicia y Economía.