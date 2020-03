Mazón exige eliminar a cuatro municipios alicantinos en una exposición de Barcelona

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, ha exigido al Consell que reclame la retirada "de inmediato" de los municipios de Onil, Relleu, Xixona y la Torre de les Maçanes de una exposición itinerante dedicada a las fiestas del fuego en los Països Catalans y que acoge el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.

"Es algo que no podemos tolerar", ha dicho Mazón en un comunicado y ha anunciado que la Diputación pedirá esa retirada para defender "la integridad territorial".

Mazón ha asegurado no entender "el silencio a qué obedece" y ha subrayado que desde la institución no se va a "dejar pasar ni una". Para el presidente de la Diputación, "esto va a ocurrir como muchas veces ocurre: que no vamos haciendo nada y otros van haciendo su camino que, por cierto, va contra la Constitución, contra nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra integridad territorial".

Por eso, ha afirmado que "no es admisible" y ha pedido a los partidos del Consell -PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos-, que "exijan de inmediato esas referencias a los Països Catalans" porque "no es algo que podamos tolerar".

Según Mazón, "es una detrás de otra" y se ha referido al encuentro, al que "por supuesto Alicante no acudió", entre las diputaciones de València y Castelló con las cuatro diputaciones catalanas para hablar del Corredor Mediterráneo. Mazón tachó en su momento esa reunión de "estrategia de los Països Catalans".