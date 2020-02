Ángel Luna: "La Comunidad Valenciana no puede presumir de tener una buena administración pública"

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ofrece en estos momentos la conferencia «El reto de conseguir una administración eficaz». La charla forma parte del ciclo «Foro Alicante» que organizan INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante, Bankia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).



Luna ha señalado en su intervención que "el Síndic de Greuges no atiende a las instrucciones de la Generalitat" y que sus "armas para trabajar son el reproche público de los ciudadanos". El Síndic, como responsable de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la administración local y autonómica, ha mostrado su intención de "dotar a la institución de elementos pegados a la ciudadanía". "Denunciaremos lo que nos pida la gente ya que el Síndic es el recurso de quienes no tienen recursos" ha señalado.



El abogado, que dejó el partido socialista en 2005, ha destacado también durante su conferencia que los pilares sobre los que basa su tarea al frente de la institución son la alimentación y la vivienda. "Mi objetivo esencial es luchar por una buena administración que no excluya a los más desfavorecidos", ha señalado.



El Síndic ha continuado su conferencia afirmando que "los ciudadanos deben creer que las instituciones van a velar por ellos pero eso no ocurre en muchos casos en la Comunidad". "No podemos presumir de tener una buena administración pública, al menos desde el punto de vista de los derechos", ha subrayado.



El desayuno-coloquio ha comenzado a las 9.30 horas en el restaurante El Maestral. El político alicantino que lleva desde 2014 ligado a la Sindicatura de Greuges, primero como adjunto primero de José Cholbi y , desde el pasado mes de octubre, como máximo responsable de una institución, con sede en la ciudad de Alicante, cada vez más consolidada y prestigiosa dentro de todo el entramada institucional valenciano.

El acto está moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN y cuenta con representantes de los distintos sectores de la sociedad alicantina.