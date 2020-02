Compromís exige en el juzgado que el PP devuelva casi medio millón sin justificar que ingresó de la Diputación

Compromís ha presentado una demanda al Tribunal Contencioso-Administrativo y exige al actual presidente provincial del PP Eduardo Dolón que comparezca ante los Juzgados para justificar los ingresos recibidos por el partido desde la Diputación durante el pasado mandato. La coalición reclama al PP devolver los 446.000 euros desviados desde 2015 al partido por el grupo político de la institución provincial después de las contradicciones entre la gerencia del partido y el entonces vicepresidente Eduardo Dolón, a la hora de justificar según ley los diversos ingresos. «El número dos de Carlos Mazón ha falseado los informes y pedimos su declaración y que, además, el propio presidente deje de defender la legitimidad de estos ingresos», según indicó ayer el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana. En su denuncia, la coalición reclama la nulidad de las transferencias y su reintegro.

Tal y como adelantó este diario el domingo, Eduardo Dolón certificó que las transferencias correspondían a gastos indivisibles imputables al citado grupo provincial, por lo que cumplían rel reglamento. Sin embargo, esta certificación del vicepresidente entra en contradicción con el informe de la gerente de la organización en la provincia, Yolanda Murcia Rodríguez, que especifica que «el Partido Popular ha recibido del Grupo Popular de la Diputación la aportación para la financiación de los gastos ordinarios de funcionamiento del partido». Es decir, se trasladó dinero de la Diputación por una causa que vulnera el reglamento institucional.

La coalición pide al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que deje de legitimar los ingresos irregulares al PP, exija su devolución y tome medidas políticas contra el que fuera vicepresidente con César Sánchez, Eduardo Dolón, para camuflar las transferencias al partido como gastos conjuntos. Por su parte, Mazón instó ayer al grupo de Compromís a «avanzar en acuerdos, en puntos en común y no tanto a acudir a los juzgados como cuestión ideológica o electoral» porque esa actitud «no va a ayudar demasiado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia».

El presidente de la Diputación de Alicante criticó que «veo a Compromís con muchas ganas de acudir a los juzgados y los primeros pasos que ha llevado a cabo en este sentido no le han dado la razón, conforme a derecho, en lo que están planteando». Mazón quiso marcar distancias al asegurar que las acciones judiciales emprendidas por Compromís corresponden al mandato anterior con César Sánchez a la cabeza, aunque afirmó con satisfacción que «los tribunales no les están dando la razón». Tal y como ha concretado el presidente de la Diputación, «Compromís tendrá que decidir si quiere ir por la vía judicial o si lo que prefiere es lo que estamos haciendo en esta legislatura con ellos, que es avanzar en el acuerdo, en los puntos en común y en temas de transparencia». Por su parte, César Sánchez no quiso ayer hacer declaraciones sobre las transferencias de su mandato y guardó silencio.

Las diferencias en la actuación de cada uno de los grupos



El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, denunció ayer que el resto de partidos han realizado un «estriptis contable mientras el PP no ha presentado ni una sola factura». El portavoz denunció que existe incluso un acta de reunión que certifica que el grupo no ha podido gastarse el dinero y por eso lo transferían al partido. «Es un claro ejemplo de cómo se usa el dinero público para financiar algunos partidos», dijo.