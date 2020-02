Mazón recuerda que ha mejorado la transparencia en la Diputación

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha instado al Grupo Compromís en la institución a "avanzar en el acuerdo y en los puntos en común" y no tanto a "acudir a los juzgados como cuestión ideológica o electoral" porque esa actitud "no ayuda demasiado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia".

"Veo a Compromís con muchas ganas de acudir a los juzgados y los primeros pasos que ha llevado a cabo en este sentido no le han dado la razón, conforme a derecho, en lo que están planteando. Han anunciado algún tipo de acción judicial con respecto a la etapa anterior en la Diputación y, de momento, creo que los tribunales no les están dando la razón", ha manifestado Mazón, quien ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas, tras presentar el portavoz de la formación nacionalista una demanda por la asignación de los partidos políticos en la institución.



Tal y como ha concretado el presidente, "Compromís tendrá que decidir si quiere ir por la vía judicial o si lo que prefiere es lo que estamos haciendo en esta legislatura con ellos, que es avanzar en el acuerdo, en los puntos en común y en transparencia".



"Nosotros lo que hemos hecho desde que hemos iniciado la legislatura es buscar acuerdos. Con Compromís hemos adquirido una responsabilidad presupuestaria y también para la financiación de los grupos políticos que creo que avanza y mejora en materia de transparencia, por tanto, no tiene motivo de queja alguno", ha recordado el presidente, quien se ha preguntado que "no sé si será una cuestión ideológica, una cuestión estratégica o una cuestión electoral. No sé cuál es el motivo que lleva a Compromís a plantear este asunto, pero creo que no ayuda demasiado en la mejora de las condiciones de vida de la gente y de nuestros municipios".

Al respecto, Mazón ha añadido que "todavía les estamos esperando con la contundencia debida en la reivindicación del agua que nos corresponde o en temas como la reclamación de la bajada de impuestos en estos momentos de zozobra económica que empieza ya a apuntar".

Por ello, ha insistido en que "esto es a lo que nos tenemos que dedicar, a que la provincia de Alicante sea cada vez más fuerte en la Comunidad Valenciana, porque la primera beneficiada será la propia Comunidad Valenciana".

"En otras cuestiones de carácter judicial, Compromís es muy dueño de llevar estos debates a donde quiera", ha matizado.