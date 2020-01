Vox presenta una iniciativa en las Cortes para aplicar el 'pin parental' también en la Comunidad

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes para instar al Consell a implantar el 'pin parental' en la Comunitat Valenciana, "ante el revuelo del gobierno socialcomunista" de Pedro Sánchez por pedir la retirada de la medida en Murcia.

Así lo han anunciado este lunes los portavoces del grupo, Ana Vega y José María Llanos, en una rueda de prensa sobre la medida impulsada por su partido en el gobierno murciano (PP y Ciudadanos). El 'pin parental' permite a los padres autorizar la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras su aprobación, el Gobierno central PSOE-Unidas Podemos remitió pasado viernes a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el 'pin parental'.

Por contra, para Vox, "es algo tan lógico y de sentido común como que los padres puedan elegir la educación moral y religiosa de sus hijos". "No debería ser cuestionado por nadie", ha subrayado el portavoz, destacando que viene recogido tanto en la Constitución como en varias declaraciones internacionales.

Ha advertido, en esta línea, sobre la existencia de "algunas charlas, talleres, materiales o talleres en los colegios respecto a cuestiones moralmente controvertidas y que pueden afectar a la sexualidad", ante lo que Vox propuso el 'pin parental' "desde el inicio de su proyecto político en 2014" y "contra los que creen que los hijos son del Estado y no de los padres".

Se trata de "una autorización expresa: un documento que los padres entregan al director al inicio de curso indicándole que, siempre que se realicen charlas o talleres moralmente controvertidas o sobre sexualidad, se lo comuniquen para que puedan analizarlo y decidir si sus hijos asisten o no". "No son matemáticas, sociales o ciencias, son cuestiones que quedan fuera del ámbito curricular y que pueden atentar al derecho de los padres", ha recalcado Llanos.



Plurilingüismo

También en materia educativa, la síndica de Vox ha destacado el "gran éxito" de la manifestación del sábado en Orihuela (Alicante) contra la Ley de Plurilingüismo del Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Podem), con "más de 20.000 personas". "El Botànic está obligado a dar una respuesta a los padres", ha advertido, criticando "las normas liberticidas que la izquierda quiere imponer en estos regímenes socialcomunistas".

Y ha enfatizado: "Somos españoles y hablamos en español y valenciano desde el respeto profundo a nuestra lengua regional, que no es el catalán. Las lenguas deben ser un nexo de conexión y no de segregación. El valenciano nunca puede ser una imposición, porque en la Comunidad Valenciana una persona que viene de Murcia, Albacete o Madrid no puede optar a un puesto de funcionario".

La portavoz de Vox ha reprochado los "golpes en el pecho" del PPCV contra la Ley de Plurilingüismo, una postura que "no deja de sorprender cuando todo este problema se inició con el exconseller Alejandro Font de Mora en 2012". "Por muy buenos juristas que tengan, el recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo de tres meses y es obvio que ya han pasado desde que se publicó la ley en 2018", ha aseverado sobre la intención de los 'populares' de llevarla al Tribunal Constitucional.

A esto ha sumado la línea que sigue el Partido Popular en comunidades como Galicia, donde "está aplicando esa inmersión lingüística". "¿Es que el PP se va a convertir en una suerte de Ciudadanos, que no sabe dónde está", se ha preguntado Vega, y ha instado a los 'populares' a dejar claro si están a favor de mantener la "obligación del valenciano" en zonas castellanoparlantes como la Vega Baja (Alicante).