Puig defiende la pluralidad lingüística frente al intento de la derecha de avivar el «conflicto»

La dirección provincial del PP echa el resto y alienta la manifestación contra el valenciano de hoy en Orihuela.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó que el valenciano no puede ser nunca «una piedra que lanzarse» ni convertirse en «un elemento de conflicto», porque las lenguas «son puentes, no muros». El jefe del Consell realizó estas declaraciones en el Palau durante el acto de toma de posesión de la pedagoga, maestra y filóloga ilicitana Tudi Torró como nueva académica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). «No podemos tolerar los intentos, tan anacrónicos como estériles, para convertir la lengua en un elemento de conflicto», aseveró Puig a pocas horas de la manifestación de hoy en Orihuela promovida por la derecha contra el valenciano. Frente a ese movimiento en el que PP y Cs se han unido a los ultras para la protesta de la Vega Baja, el presidente de la Generalitat citó al alcoyano Ovidi Montllor: «Hay gente a la que no le gusta que se hable, se escriba o se piense en nuestra lengua. Es la misma gente a la que no le gusta que se hable, se escriba o se piense».

El president alabó «la condición de mujer, así como su mirada desde las comarcas alicantinas» de la nueva académica, que accede a la institución en sustitución de Carme Miquel, recientemente fallecida. El titular del Consell resaltó el trabajo de Tudi Torró en favor del valenciano «porque ha sido rico y multidisciplinar» como profesora de instituto y de universidad, investigadora y pedagoga, inspectora educativa, como gestora en la dirección territorial de Educación en Alicante y como activista en la defensa de la lengua. Por ello, el jefe del Ejecutivo autonómico espera que el trabajo de Torró «se traduzca en hablar más, escribir más y pensar más en nuestra lengua, el valenciano».

Asimismo, Puig señaló que es una garantía de éxito para la AVL «que la nueva académica haya recibido los premios que llevan nombres de figuras tan emblemáticas y comprometidas con nuestro pueblo como Jaume I, Joan Baptista Basset o Vicent Ventura». El presidente también quiso recordar a la académica Carme Miquel, fundadora de Escola Valenciana y que falleció el pasado verano. «Era una luchadora incansable en defensa del valenciano en las épocas más oscuras de nuestra historia», afirmó Puig. En este sentido, indicó que Carme Miquel estaría satisfecha «de ver cómo su asiento en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pasa a ser ocupado por Tudi Torró. «Tras leer su currículum y observar su trayectoria, llego a la conclusión de que necesitamos muchas Virtuts en nuestra tierra», indicó. Al acto de toma de posesión también han asistido los consellers Vicent Marzà, Vicent Soler, Rafa Climent, Mireia Mollà y Rosa Pérez.

Al mismo tiempo, el PP de Alicante continúa poniendo toda la carne en el asador de cara a la manifestación de hoy en Orihuela. La dirección provincial animó ayer a padres, madres y familiares de estudiantes a acudir a la protesta oriolana, que arrancará a las cuatro y media de esta tarde con representación de la cúpula nacional del PP. Los populares alicantinos se suman a las reivindicaciones de colectivos como el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular y otros «en favor de la libertad educativa de los padres para elegir en qué idioma estudian sus hijos y en contra de la imposición lingüística de la conselleria de Educación». El diputado autonómico José Antonio Rovira asegura que «el único objetivo que tiene el Consell es imponer el valenciano frente a la libertad de las familias para elegir en qué lengua de las dos oficiales que tiene la Comunidad quieren que se a vehicular en la educación de sus hijos». Rovira entiende que «el PSOE consiente y admite la hoja de ruta de Compromís, que es quien maneja la educación en la Comunidad».