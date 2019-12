Mazón saca adelante su primer presupuesto en la Diputación con el único voto en contra del PSOE

Carlos Mazón ha sacado adelante hoy su primer presupuesto para la Diputación de Alicante con 16 votos a favor del PP y Ciudadanos, la abstención del único diputado de Compromís y 13 votos en contra del PSOE (ante la ausencia de Fulgencio José Cerdán).

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, ha defendido el "equilibrio, progreso y desarrollo" de las cuentas para 2020 con 266 millones de euros en ingresos y 262 millones en gastos y ha apuntado que "consolidan el trabajo del equipo de gobierno", junto a Ciudadanos. En su opinión, una de las cuestiones más importantes es que por quinto año consecutivo la deuda será de cero euros y no se suscribirán prestamos, subrayando el "importante apoyo y asistencia a los municipios".

El PP ha lamentado que continúan asumiendo competencias impropias en materia de servicios sociales por 25,5 millones de euros, lo que es un "lastre" a la hora de aprobar el Fondo de Cooperación Municipal.

Eduardo Dolón ha desgranado que se destinan 90 millones de euros a los municipios, a los que se sumarán otros 40 millones. Entre las partidas más destacadas los 27,7 a planes de obras, 15 millones a Cooperación, 6 millones a los efectos de la DANA, cuatro a carreteras y 5,3 a medio ambiente.

En esa misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez ha defendido los presupuestos porque abren una "nueva etapa marcada por una gestión eficiente y eficaz, una propuesta clara sin recovecos, con transparencia" y para que se sepa "donde se gasta hasta el último céntimo".

Toni Francés, portavoz del grupo socialista en la Diputación, ha afirmado que "es imposible apoyar un presupuesto construido sobre una gestión fracasada y que no ubica a los municipios en el centro de las prioridades". El portavoz socialista y alcalde de Alcoy ha reconocido el cambio en la voluntad de diálogo de Carlos Mazón, pero ha lamentado que "solo quedan en fachada si no van acompañadas de una voluntad real de acuerdo, de consenso. Y eso sí que ha faltado", ha lamentado. De hecho, desde el grupo socialista han señalado que "de nuestras enmiendas solo han aceptado medidas que apenas alcanzan los 40.000 euros". Para el portavoz socialista "estamos ante un presupuesto continuista, que no aporta nada nuevo, que mantienen las dinámicas e inercias, y que han generado un problema estructural en la gestión de esta Diputación", ha señalado el diputado socialista.

Para el portavoz socialista, uno de los principales déficits del presupuesto es la no incorporación del Fondo de Cooperación Municipal. "Nuestros municipios seguirán estando peor financiados, con menos autonomía y recursos para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos de la provincia, frente a Valencia o Castellón. No incluirlo es un fracaso que pagamos todos los municipios, y prueba de ello es el intento, nuevamente, de intentar vender gato por liebre la semana pasada, anunciando el destino del futuro remanente a obras financieramente sostenibles", ha censurado.

Igualmente, desde las filas socialistas lamentan que las cuentas para el próximo año no incluyan los 6 millones de euros prometidos por la Diputación para los municipios afectados por la DANA. "En septiembre el presidente de la Diputación nos comunicó que iban a movilizarse de manera urgente 6 millones de euros para las zonas afectadas", ha argumentado Francés, indicando que "esta promesa ni siquiera aparece en el presupuesto. Y mientras se ha dedicado a criticar y cuestionar a las administraciones como el Gobierno de España y la Generalitat que sí han cumplido con sus responsabilidades y con los pueblos afectados".

Desde el grupo socialista han sido muy críticos con el equipo de gobierno al tratar de "vender como éxito" la utilización de un remanente de 40 millones -que aún no existe- para cubrir las carencias de su presupuesto. Un remanente que, recuerdan desde el grupo socialista "se ha generado por no ejecutar las obras comprometidas, por no cumplir con sus responsabilidades".

Por otro lado, Francés también ha lamentado que el presupuesto "no aporta soluciones a los problemas estructurales de una Diputación que sigue siendo, con diferencia, la que menos recursos de su presupuesto destina a los municipios de la provincia, alrededor de un 10% del gasto reconocido frente al 18% de Castellón o el casi 24% de Valencia".

Se trata, ha señalado Francés, "de un presupuesto sin endeudamiento, pero fuertemente hipotecado por la mala gestión de los últimos años". Así, ha señalado que, de los 46 millones de inversiones previstas en los municipios, "solo 10 millones son para obras nuevas, mientras que 36 M van destinados a ejecutar lo que está pendiente de los últimos 5 años".



Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha justificado su abstención en que buscan "romper el guion" de los bloques a cambio del compromiso ante "un decálago" de propuestas "con declaración de interés".

Así, ha sostenido que tras escuchar al líder de Ciudadanos, Toni Cantó, asegurar que iba a presentar "una enmienda a la totalidad" a los presupuestos de la Generalitat sin leerse el documento, se abrió un debate en el grupo que les "hizo reflexionar y bastante".

"El enfoque de diálogo ha sido acertado", ha opinado y ha destacado las partidas acordadas para medio ambiente, energías renovables, centros educativos, infraestructuras para el Tren de la Costa y promoción turística.