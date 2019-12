El Consell tumba 400 millones de euros en proyectos para Alicante

El Consell formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos ha tumbado todos los proyectos para los municipios de la provincia de Alicante presentados por el Partido Popular a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020 que suponían casi 400 millones de euros en inversiones.

El vicesecretario general del Partido Popular Comunitat Valenciana (PPCV), José Juan Zaplana, considera que "la provincia ha vuelto a ser despreciada por un Consell sectario que se niega a desarrollar proyectos para los alicantinos solo porque el PP ha llevado la iniciativa".

Los populares habían presentado 265 iniciativas sobre la provincia de Alicante a las cuentas de la Generalitat Valenciana para el próximo año, pero la mayoría formada por diputados socialistas, de Compromís y de Unidas Podemos no ha aprobado ninguna, incluidas la construcción de colegios, centros de salud o infraestructuras para los 141 municipios. "No son los proyectos del PP, sino los de Alicante", puntualiza Zaplana, "porque recogen las necesidades de los vecinos de los municipios de la provincia, a los que damos la voz que el Consell no quiere oír".

Zaplana lamenta que "los socialistas se sientan más cómodos dialogando con nacionalistas porque los proyectos presentados por el PP en Les Corts podían haber salido adelante solo con voluntad política". Entre las demandas de los populares se encuentran 80 actuaciones pendientes para construcción o mejoras de centros de salud, hospitales y colegios con una inversión superior a los 200 millones de euros. "La provincia de Alicante no podrá avanzar si el PSOE se pone en manos de los nacionalistas y populistas y no acuerda con el PP los grandes proyectos que necesita nuestra tierra", asegura el portavoz, "que en muchos casos necesitan años y que ya hemos visto que el Botànic es incapaz de sacar adelante".

Entre los proyectos pendientes, y que los populares reclamaban, se encuentran la ampliación de los hospitales de Orihuela y Alcoy; la terminación de la Vía Parque en Alicante y la construcción de un centro tecnológico del calzado en Elche, entre otros. "Hablamos de necesidades urgentes para la sociedad como es la sanidad, la educación o el empleo, pero el PSOE no quiere escuchar las demandas de la sociedad alicantina", asegura Zaplana.

El responsable popular critica que "los socialistas den la espalda de manera sistemática a la provincia de Alicante con proyectos puestos en marcha desde Valencia, sin contar con nadie y, encima, nieguen a quienes los ponemos encima de la mesa". Zaplana confía que en el próximo 2020 "cambie la mentalidad del presidente socialista, Ximo Puig, y olvide a sus amigos nacionalistas para construir entre todos una mejor provincia de Alicante y una mejor Comunitat Valenciana dentro del proyecto constitucional".