Puig pide a Mazón que imite a Valencia y Castellón y colabore aceptando el Fondo de Cooperación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha defendido el Fondo de Cooperación que impulsa el Consell y ha asegurado que "todos" los alcaldes de la provincia de Alicante, con independencia de su signo político, "están absolutamente a favor" de esta partida.

Puig ha rechazado las críticas a este Fondo por parte del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, y ha recordado que la finalidad es que "los ciudadanos y los ayuntamientos de la provincia tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que ya tienen desde hace años los de Castellón y Valencia".

Ha proseguido que, en esta línea, "lo que tiene que hacer la Diputación de Alicante es lo mismo que las otras" y "colaborar con la Generalitat para fortalecer la autonomía local". "Eso significa creer en los ayuntamientos y darles los recursos que necesitan a través de este fondo, que es bastante indiscutible", según el president, ya que ha asegurado que "todos los alcaldes, me es igual el color político que sea, todos están absolutamente a favor y de que la Diputación de Alicante no les margine".

Sobre el comentario de Mazón sobre que la interlocución parece más fluida con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, de quien dijo que estuvo "cinco horas en el Hospital Provincial", Puig ha replicado que "el Gobierno valenciano es un gobierno". Tras señalar que él no hace "distinción" entre los componentes de otros ejecutivos, Puig ha comentado que "es como si dijera que me cae mejor la vicepresidenta (de la Diputación): Yo no voy de esto, voy de seriedad y rigor, y de tratar a las instituciones democráticamente".

Enmiendas del grupo socialista

Por otor lado, el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, en un encuentro con los representantes del equipo de gobierno, Eduardo Dolón y Javier Gutiérrez, ha presentado un paquete de enmiendas con el fin de se tengan en cuenta en la aprobación de los presupuestos de 2020. En dichas propuestas destaca la que propone la incorporación del Fondo de Cooperación Municipal al proyecto de presupuestos.

En la reunión con Dolón y Gutiérrez, el portavoz socialista ha sentido "buena predisposición y talante positivo ante lo razonable de nuestras propuestas. Ahora esperamos que este buen tono se refleje en la aceptación de las enmiendas", ha señalado.

La enmienda propuesta para la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 2020, pretende alcanzar el acuerdo de dotar, de inicio, una partida presupuestaria de 13,7 millones de euros

Y la fórmula que los socialistas proponen es la de, dado el atasco en la gestión que arrastra la Institución en la ejecución de obras, utilizar las partidas proyectadas para la ejecución de los planes provinciales de cooperación e inversiones en la red viaria provincial, para presupuestar, de inicio, la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación. Esta solución se vería completada con la formalización de una operación de préstamo con entidad bancaria para dotar dichas partidas de inversiones.

En opinión de Francés, "esta fórmula no tiene nada de complicada, de hecho se utiliza en otras administraciones, incluidas las propias Diputaciones". El portavoz socialista aclara que "es evidente que la Diputación cuenta con dinero suficiente a lo largo del año presupuestario para sumarse al Fondo de Cooperación Municipal tal y como lo hacen las diputaciones de Valencia y Castellón. Si el dinero está, la variable que hasta la fecha falta es la de la voluntad política del PP y Ciudadanos".



DANA, despoblación, apoyo a emprendedores y planes de emergencias

Pero desde el grupo socialista en la Diputación de Alicante, no sólo impulsan la enmienda al presupuesto a través del Fondo de Cooperación, sino que también han puesto encima de la mesa del equipo de gobierno un paquete de iniciativas que consideran "positivas, viables y que cubren necesidades a corto y medio plazo de los ayuntamientos, y que fueron presentadas en las jornadas de trabajo del grupo socialista junto a 200 alcaldes y concejales de la provincia".

Por una parte, desde el Grupo Socialista consideran que el presupuesto de 2020 debe comenzar a caminar con partidas de ayudas importantes ante las inundaciones provocadas por la DANA de septiembre, en concreto, con los 6 millones de euros que ha estado prometiendo el equipo de gobierno pero que no vienen reflejados en los presupuestos. Y la fórmula que proponen los socialistas es la misma que para el Fondo de Cooperación, mediante un préstamo bancario.

"Mazón lleva meses prometiendo de manera reiterada que de inmediato se pondría en marcha 6 millones de euros para paliar los efectos de la DANA. Pero a día de hoy no se ha visto un solo euro, y lo que es peor, tampoco aparece en el presupuesto. No ha cumplido su palabra", ha criticado Francés, señalando que "por eso, queremos que estas ayudas estén disponibles desde el minuto uno de puesta a disposición del presupuesto, y no tener que esperar más de nueve meses para su puesta en marcha".

"Parece más razonable atender las ayudas de manera urgente a los ayuntamientos y particulares afectados por la DANA. La Diputación debe tener la audacia necesaria en su gestión para, ante situaciones extraordinarias tomar medidas extraordinarias", ha señalado.

También, los socialistas han propuesto al equipo de gobierno habilitar una partida de 100.000 euros con el fin de elaborar un Plan Estratégico para el estudio y definición de medidas para frenar la despoblación en diferentes municipios y zonas de la provincia de Alicante.

Igualmente, los socialistas consideran que la Diputación de Alicante debe apostar por buscar iniciativas para acabar con la despoblación, sobre todo rural, a través del fomento del emprendimiento en los municipios de menor población de la provincia. "La puesta en marcha de programas para revertir la tendencia a irse a las ciudades, por la falta de oportunidades, debe ser una prioridad para la Institución", ha apuntado Francés. Por ello, han propuesto una enmienda para que se ponga en marcha un Plan de ayudas a emprendedores en municipios de la provincia de hasta 10.000 habitantes por un importe de 300.000 euros.

Por último, otra de las enmiendas tiene que ver con una propuesta que los propios socialistas presentaron al pleno y que fue aprobado por unanimidad, con el fin de que la Diputación ayude a los municipios a la redacción de planes de emergencias. Así, y visto que el equipo de gobierno sólo ha incluido las ayudas a planes de incendios, desde el grupo socialista han propuesto el incremento de la partida -de 250.000 euros a 300.000 euros- y que en estas se incluyan también las redacciones de planes de emergencias, como son las inundaciones.