La Fiscalía ignora un informe que exculpa al monitor condenado por abusos a una menor

n La sección de Menores de la Fiscalía de València ha recibido el informe de la Conselleria de Igualdad que exculpa al monitor condenado por abusos a una menor tutelada, expareja de la vicepresidenta Mónica Oltra, pero no tendrá ninguna consecuencia. Según apuntaron ayer fuentes del ministerio fiscal, el informe lleva fecha del mes de noviembre y llegó a la Ciudad de la Justicia de València tras la sentencia que imponía al acusado cinco años de prisión por estos hechos. Al tratarse de un caso ya juzgado, que ha pasado por una fase previa de instrucción, en la que la defensa ha podido plantear sus argumentos para evitar el juicio, la Fiscalía de Menores no lo tendrá en cuenta.

No obstante, precisaron estas fuentes, el condenado podrá utilizar el contenido de este informe, elaborado por una fundación independiente, en el recurso que presentará contra su condena en primera instancia. Pese a que Menores no lo tendrá en cuenta, el ministerio fiscal lo incluirá en el expediente de protección de la víctima que denunció los abusos. Pese a que la sentencia no es firme, el educador condenado no está acudiendo ya a su puesto en el hogar infantil de gestión privada donde se produjeron los hechos, si bien los responsables del mismo no se han pronunciado ni han aclarado si han adoptado medidas contra el condenado o es una marcha voluntaria. En las últimas semanas, Oltra ha avalado la actuación de este hogar infantil. La vicepresidenta defendió que el centro reaccionó de forma adecuada, apartó eventualmente al monitor, entrevistó a la menor (sin preguntar por los abusos, según la sentencia) y notificó los hechos a la conselleria. El departamento autonómico envió a una especialista para evaluar la situación.