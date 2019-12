Bronca entre Consell y Diputación por el Fondo de Cooperación

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha manifestado este lunes que la Ley del Fondo de Cooperación de la Generalitat, que en estos momentos está en fase de tramitación, "podría incumplir la propia Constitución española".

Mazón ha asegurado que el borrador de esta normativa que se les ha enviado "dice que es obligatoria" la participación de las diputaciones, algo que, a su juicio, podría vulnerar "el principio de autonomía financiera de los entes locales y provinciales".

El presidente de la institución provincial alicantina ha hecho estas declaraciones a los periodistas al término de una reunión que ha mantenido con la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, para establecer un marco de cooperación en los ámbitos de transparencia y participación ciudadana.

Mazón ha señalado que "altos cargos de la Generalitat" han asegurado estos días que "el Fondo de Cooperación no se negocia, se cumple o no se cumple", lo cual, en su opinión, no le parece "la mejor condición para realizar esfuerzos en común".

"Me gustaría saber", ha continuado, "qué pasa con Presidencia" de la Generalitat, "que quiere volver a la vía de la imposición y no de la coordinación".

"El Fondo de Cooperación no nos parece mal", ha aclarado Mazón, "pero necesitamos dejar los asuntos que nos mantienen ahogados" por parte de la Generalitat, "para nuestra incorporación" a esta propuesta.

La falta de entendimiento y de negociación está, además, retrasando la aprobación de los presupuestos de la Diputación para 2020, que "inicialmente" se tendrían que aprobar el próximo 30 de diciembre.

"Pero no puedo poner en marcha un fondo de cooperación" en estos presupuestos "porque no tengo ninguna interlocución", ha mantenido Mazón.

Asimismo, el presidente de la corporación provincial alicantina ha indicado que "en septiembre" pasado se le prometió, "vía decreto", la creación de una comisión mixta que "abordara asuntos pendientes entre la Diputación y la Generalitat", referidos principalmente a la asunción de "competencias en materia social y sanitaria".

En este sentido, ha recordado los encuentros que ha mantenido con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el ámbito de los servicios sociales.

Sin embargo, Mazón ha señalado que la relación de la institución que preside con la Generalitat "va por barrios" y ha acusado a "las consellerias que dependen del PSPV", en concreto los gabinetes de Presidencia y Sanidad, de no mostrarse "dispuestas a estudiar la ordenación negociada y el respeto que merece la provincia de Alicante".

Mazón ha resaltado la "decepción" que le ha supuesto "el incumplimiento de los compromisos" establecidos entre ambas instituciones y ha desvelado que su relación con Presidencia de la Generalita se limitan "a dos whatsapps y tres llamadas de teléfono", mientras que Mónica Oltra estuvo "cinco horas en el Hospital Provincial" negociando el reparto de competencias entre la Diputación y la Generalitat.

También ha dicho Mazón que le "resulta difícil hablar de políticas turísticas" con el Consell, pese a su buena relación con el secretario autonómico del ramo, Francesc Colomer, "cuando se anuncian medidas lesivas contra la provincia de Alicante y una de sus gallinas de los huevos de oro", como "la sombra de la tasa turística" que, según ha subrayado, ha vuelto a lanzar el president de la Generalitat, Ximo Puig.

"Creo que los ciudadanos entienden nuestras diferencias" ideológicas, ha interpretado Mazón, "pero no entenderían que no nos esforzáramos para poner en común y avanzar" en aquello en lo que "estamos de acuerdo", ha zanjado.

Fuentes cercanas al Consell aseguraron ayer que es una actitud "totalmente desleal" desde el punto de vista institucional del presidente de la Diputación de Alicante. "Porque no hay ningún argumento para dejar a los ayuntamientos alicantinos con la mitad de dinero del Fondo de Cooperación Municipal que los de Valencia y Castellón", añadieron.

En la legislatura pasada ya impuso la Diputación de Alicante esa marginación a los municipios alicantinos y "ahora Mazón lamentablemente insiste en esa actitud al no presupuestarlo", apostillaron desde el Consell.