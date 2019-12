Un edil del PSPV: "¿Soy el único que le ve un pene atravesado en la garganta?"

"Bona nit. Sóc l'únic que veu que aquesta senyora té un piu amb collons i tot entravessat a la gola?". Traducido al castellano: "¿Soy el único que ve que esta señora tiene un pene con cojones y todo atravesado en la garganta?".

Es la pregunta que publicó anoche el teniente de alcalde y concejal de Cultura de la localidad valenciana de Ador, Ángel Mascarell, en Facebook, ilustrada con una imagen de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Mascarell pertenece al PSPV-PSOE, si bien los socialistas concurrieron bajo la coalición Gent d'Ador con Compromís en las últimas elecciones.

Las reacciones no se han hecho esperar. El PP le ha pedido que renuncie a su acta de concejal y reclama al PSPV-PSOE que le suspenda como afiliado por "misógino", según ha publicado el diario ABC.

El propio Mascarell ha contestado en los comentarios de la misma publicación: "Si tenen la pell molt sensible i volen polémica per a promocionar-se políticament, que és el únic que busquen. A ells el poble els importa una merda". ("Tienen la piel muy sensible y quieren polémica para promocionarse políticamente, que es lo único que buscan. A ellos el pueblo les importa una mierda").