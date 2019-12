Oltra defiende su gestión y dice que dio «los pasos que debía» con el educador condenado por abusos

La vicepresidenta Mónica Oltra aseguró ayer en Alicante que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas -departamento que ella misma dirige- ha dado los pasos que «debía dar» después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València haya condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales al educador de un centro de acogida de València juzgado por abusar de una menor tutelada por la Generalitat que estaba interna en el centro en el que prestaba sus servicios en el turno de noche. La Sala consideró probado que el acusado, exmarido de la responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. realizó tocamientos a la niña de catorce años tras entrar en su habitación por las noches.

En su visita ayer al Hogar Provincial de Alicante, Mónica Oltra aclaró que en septiembre de 2017 ya se dictó una instrucción dejando clara la legislación que había que cumplir en casos como este, por lo que aseguró que «se ha actuado conforme a los protocolos». El educador condenado ha dejado de trabajar en el centro de acogida de València donde se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017. Como adelantó este diario, el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera no está acudiendo ya a su puesto en el hogar infantil de gestión privada, si bien los responsables del mismo no se han pronunciado sobre los hechos ni han aclarado si han adoptado medidas contra el condenado o si este ha abandonado el complejo por decisión personal. La propia Mónica Oltra comunicó al centro que debía acatar de forma inmediata la sentencia dictada por la Audiencia de València, que no es firme y admite recurso de apelación.

Por otro lado, el grupo de Vox en las Cortes Valencianas solicitó ayer la comparecencia de Oltra ante el pleno del jueves 17 de diciembre para explicar la condena. Los ultraderechistas ven urgente que Oltra comparezca al apreciar una doble vara de medir en comparación con el caso del centro de menores de Segorbe, en el que la Abogacía de la Generalitat se personó. El grupo de Vox recordó que la acusación a un monitor por abusos sexuales «obligó a cerrar el centro tutelado por monjas».