Cantó no mira a la gestora en clave territorial: "Cs requiere una evolución, no una revolución"

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianes, Toni Cantó, ha afirmado este martes que no mira a la gestora del partido en clave territorial, ya que cualquiera de sus miembros estará atento a lo que pase en la Comunidad Valenciana, y ha defendido que sea continuista: "Ciudadanos requiere una evolución, no una revolución".

Así lo ha indicado en rueda de prensa al ser preguntado sobre su posicionamiento en el Consejo General --del que no ha querido hablar ya que tienen "la obligación de no decir nada, es como el vestuario en el deporte"-- y respecto a si está satisfecho con la configuración de la gestora que dirige el partido hasta el congreso del mes de marzo.

"No me preocupa el tema de la gestora, es obvio que debe ser continuista porque es una transición a lo que será el verdadero cambio y la evolución del partido, que será en marzo", ha señalado.

Un cambio así "debe ir paso a paso, no puedes cambiarlo todo del día a la noche", ha dicho, y ahora es momento también de que los afiliados se pronuncien.

Respecto al hecho de que no haya ningún valenciano en esa gestora, ha negado que tenga que ver con una presunta división en el partido en la región y ha asegurado que él no había hecho una lectura territorial: "Cualquier persona de la gestora es completamente adecuada (para llevar la voz valenciana), somos un partido que defiende lo mismo en todas partes y mis compañeros de la gestora, sean o no valencianos, estarán atentos a lo que pasa aquí. Confío en ellos hayan nacido o no aquí".

Ha asegurado que no sabe de dónde son los componentes y que "seguro" que hay otras comunidades no representadas.

Respecto a la portavocía de Cs en la Comunidad, ha indicado que sabe quién es el portavoz en las Corts, a quien "se dirige la gente a diario", y preguntado sobre si quiere liderar la formación, ha apuntado que tiene el encargo de liderar el grupo parlamentario como "alternativa al tripartito" y en este sentido, Cs "tiene el potencial necesario para presentar una alternativa".