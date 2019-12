Vox: Más preocupados del «show» que por trabajar

En los seis meses llega en marcha esta legislatura en las Cortes, el grupo de 10 diputados de Vox ha dado bastante que hablar, pero no, desde luego, por su trabajo parlamentario. Los diputados de la formación ultra son los únicos que no han presentado ni una sola enmienda parcial al proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020. El plazo para presentar iniciativas concluyó hace unos días sin que la formación hubiera registrado ninguna aportación. Ellos se limitaron a decir que las cuentas para el ejercicio 2020 eran «una pantomima para los valencianos», por lo que solicitaban su devolución por tratarse de unos presupuestos «sectarios y ficticios». Por contra, las intervenciones en la tribuna, especialmente del sanvicentero David García, compadre de Santiago Abascal y autocalificado como «el obrero de derechas», inundan las redes sociales. Cuando no habla de que Venezuela y Chávez, lo hace de la «desmemoria histórica» o muestra una esvástica (tachada) en el hemiciclo. Mucho «show» y muy poquito trabajo.