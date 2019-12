Dimite el secretario de organización de Cs en Alicante

La pérdida de músculo político en Ciudadanos después de la debacle de las últimas elecciones generales continúa implacable. En Alicante, acaba de presentar su dimisón el secretario de Organización de la formación en la provincia, el exsenador Luis Crisol quien, eso sí, en su carta a la militancia evita vincular su marcha con la delicadísima situación que atraviesa el partido. No obstante, su renuncia se produce después de una largísima fuga de dirigentes de Cs en todo el territorio nacional y en plena ofensiva del PP para captar a los altos responsables que todavía le quedan a la fuerza política de Inés Arrimadas.

Sin embargo, en su misiva, Crisol huye de todos estos razonamientos. Le dice a la militancia "que esta dimisión, pensada durante mucho tiempo, es irrevocable y exclusivamente por motivos personales, ni tienen nada que ver los resultados electorales ni con los acontecimientos que están pasando últimamente en el partido, ni la por la salud, ya que me encuentro perfectamente". El exsenador, no obstante, no concreta más sobre esas motivaciones de índole personal.

Lo que sí afirma con rotundidad es que abandona la secretaría de Organización de Cs dejando el partido mucho mejor de lo que lo encontró: "Estoy muy orgulloso de mi labor durante estos años en los que he tenido la oportunidad de conformar una estructura territorial que nos ha llevado a lograr numerosos éxitos".

En este sentido, muestra incluso su enfado con quienes insisten en la cuesta abajo sin remedio de Ciudadanos e insiste en que la actual situación de la formación naranja al menos en la provincia "es muy diferente a los números que dan otras personas del partido que solo buscan su interés personal. Hoy no hay media docena de agrupaciones como cuando yo cogí el timón, ni es cierto que en cuatro años se hayan creado solo cuatro agrupaciones. En estos momentos estamos por encima de las 70 agrupaciones, con cinco comités territoriales y sobre todo con un equipo humano difícil de superar".

Crisol no se marcha del partido. Continuará vinculado a Ciudadanos: "Desde mi cargo como miembro del Consejo General y como afiliado convencido del proyecto de Cs, siempre estaré a vuestra entera disposición". Y al respecto subraya que seguirá defendiendo el buen nombre del partido: "Yo nunca diré nada sobre el futuro por mi experiencia personal, porque cuando parecía que todo había acabado para mi, llegaron los momentos más emocionantes y extraordinarios de mi vida".

"Hay una cosa que no voy a olvidar y que tendré siempre presente, a las magníficas personas que he conocido y los amigos que he hecho", concluye Luis Crisol antes de mandar "un saludo afectuoso para todos".