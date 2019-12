Ximo Puig hace en el Día de la Constitución una defensa del federalismo que molesta a Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha apostado por una reforma de la arquitectura institucional en dirección al federalismo para luchar de forma eficaz contra las dos "tentaciones" que acechan hoy al país: el secesionismo y el centralismo. Puig ha realizado estas declaraciones en la celebración del acto institucional por el Día de la Constitución celebrado hoy en el Teatro Principal de Alicante.

Esta defensa del federalismo se debe plantear, según Puig, porque "no se pude ocultar que la realidad actual", donde "España, ciertamente, tiene ante sí un gran desafío territorial". Para el jefe de Consell, ese "desafío exige una reflexión sosegada y profunda sobre lo que hoy es España y sobre su arquitectura institucional. Una reflexión que debe dar lugar, en mi opinión, a una reforma constitucional en sentido federal. Federal, porque federar es unir desde la diversidad". Y como primer paso, empezar a plantear que el Senado "sea ya una Cámara de representación territorial".

En cambio, estas afirmaciones no han gustado en absoluto al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que ha "discrepado por completo" con las palabras del presidente de la Generalitat, que es "la máxima autoridad del Estado central en la Comunidad Valenciana", y cuyas palabras ha calificado de "ocurrencia" e "irresponsabilidad".

Carlos Mazón, que no ha aplaudido el discurso de Puig al finalizar, discrepa "en la tiempo, en el fondo y en la forma" en que Puig ha hecho esas declaraciones. "Discrepo porque en estos momento en que se está dilucidando el Gobierno de España, con gente que no quiere la unidad de España, que sea precisamente hoy, cuando se habla de más barreras entre españoles, que eso es el estado federal, y no de estar más unidos y reforzar la Constitución", ha asegurado el presidente de la institución provincial al finalizar el acto, a lo que ha añadido que, "cuando hemos alcanzado los más altos grados de autogobierno, podemos hablar de su debe funcionar bien el sistema y estar mejor financiado pero nos momento de hablar de más barreras y más desuniones entre españoles".

Además de Puig y Mazón, han asistido al acto por el día de la Carta Magna, el pleno del Consell valenciano, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, el presidente de la Diputación de Castellón, José Pascual Martí, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, junto a otros políticos y representantes de la sociedad civil.

En su discurso, Ximo Puig ha recalcado dos ideas: el rechazo al supuesto de que las políticas autonómicas son políticas "subnacionales" y menores; y que esas políticas públicas autonómicas, "las que crean la verdadera identidad ciudadana, las que sostienen la igualdad de derechos civiles y sociales, deben ser financiadas de una manera justa". Por eso, ha concluido Puig, "defender la Constitución es exigir la reforma del sistema de financiación".



Distinciones por la Defensa de los Derechos

Puig ha entregado las distinciones por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales que, en su categoría de persona física, ha recaído en el catedrático de Derecho Penal ilicitano Tomás Vives Antón, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, fiscal y uno de los promotores de la organización Justicia Democrática de jueces y fiscales, de oposición al Franquismo.

En un emotivo discurso de agradecimiento, Vives Antón ha recordado la etapa en Justicia Democrática cuando era un movimiento clandestino y ha defendido que "no hay más libertades democráticas que las que emanan de la Constitución" y ha añadido que entiende este premio no como un reconocimiento personal sino por haber formado parte de "un grupo de penalistas que defiende la libertad de todos".

Por su parte, José María Perea ha recogido el galardón a la entidad jurídica para el Archivo de la Democracia, creado en 2004 por la Universidad de Alicante (UA) y cuya misión es recoger los fondos documentales, escritos,sonoros y gráficos de personas y entidades destacadas del ámbito político, cultural y económico alicantino, en especial desde el final del Franquismo hasta la actualidad.

Perea ha detallado que el Archivo ha recibido más de 200 donaciones y cuenta con 650 cajas de archivos, 2.500 libros, 54.000 números de revistas de 1.130 títulos diferentes, 1.500 discos de vinilo y 40.000 fotografías, entre otros material. Su web ha tenido 50.000 visitas en el último año y, según Perea, su contenido contribuye a mantener vivo lo ocurrido durante las cuatro décadas de la Democracia tanto para la sociedad en general como para los medios de comunicación y los científicos