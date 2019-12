Parra Aparicio: «No me planteo una moción de censura en la Diputación ni a cambio de la Presidencia»

Titular de Cultura y Transparencia. A sabiendas de que es una carrera de fondo, Julia Parra se ha marcado el objetivo de llevar la cultura a cada rincón de la provincia y convertir la Diputación de Alicante en una institución transparente. Aunque está teniendo, dice, impedimentos para lograr su cometido por la herencia del anterior mandato y por los roces con el PP, reconoce que, en este momento, Ciudadanos no pactaría con el PSOE porque quiere garantizar una estabilidad basada en la confianza.

P Ciudadanos está viviendo su peor crisis y, de hecho, el sector de Emilio Argüeso ha exigido ya la dimisión de Toni Cantó. ¿Usted también piensa que Cantó se ha equivocado al escorarse a la derecha en cuestiones ideológicas?

R Lo que vivimos en Ciudadanos es una reestructuración como consecuencia de unos resultados que no han sido buenos. Todos quieren contribuir de la mejor manera posible y se está haciendo autoanálisis y autocrítica, pero la decisión final se tomará en los órganos de Gobierno. No hemos sabido llegar al electorado de centro que es el que tenemos que cuidar. Hay que volver a enamorar a ese electorado y eso es viable con Inés Arrimadas.

P Toni Cantó llegó incluso a iniciar una cruzada para que Vox estuviera en las Cortes. ¿Está de acuerdo?

R No debo entrar en eso porque no estaba ahí. Más que mirar lo que ha pasado, hay que valorar el mal resultado. No es bueno que el electorado se vaya a los extremos y nuestra obligación es ir todos a una y tener un grupo cohesionado. Cada uno ha hecho lo que ha podido, pero al margen de lo que yo crea, la última decisión se tomará en el Consejo. Dentro de la autocrítica, en la Comunidad los resultados han sido menos malos.

P ¿En qué momento dejó Ciudadanos de ser un partido de centro para formar parte de la derecha?

R Tenemos un ideario liberal y demócrata y no creo que nos hayamos alejado del centro.

P ¿Qué va a exigir Ciudadanos a Carlos Mazón a cambio de aprobar los presupuestos?

R Tenemos que trabajar por el mejor presupuesto para 2020 y exprimir los recursos para una buena gestión de los dos partidos. No se trata de pelear por incrementar partidas, sino por dotar de más medios humanos y materiales las áreas. Cada diputado defenderá sus proyectos obviamente.

P Si el PP no quisiera aceptar sus condiciones, ¿estaría dispuesta a pactar determinados asuntos puntuales con la oposición?

R No creo que tengamos que llegar a eso. Considero que hablando y poniendo sobre la mesa lo importante no tendremos problemas, siempre y cuando haya sentido común.

P Sin embargo, entre los dos socios de Gobierno ya han existido desencuentros que han abierto la posibilidad a una moción de censura. ¿La ve factible?

R A día de hoy, no la veo factible porque la fórmula que planteo es mantener una estabilidad en el Gobierno y para eso es necesaria una confianza mutua. También en cuestiones espinosas nos sentaremos y lo dialogaremos. De todas formas, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para plantear una moción de censura.

Ideas compartidas

P ¿Aceptaría pactar con el PSOE a cambio de la Presidencia?

R No me lo planteo. Solo quiero que cuando me vaya de aquí pueda decir que he hecho buena gestión en Cultura y he puesto en valor el departamento de Transparencia.

P Usted gobierna con el PSOE en Sant Joan. ¿Cómo se entiende que por la mañana defienda al PP y por la tarde al PSOE?

R Yo defiendo la hoja de ruta de Ciudadanos. Gobernamos en Sant Joan con el PSOE porque es la opción que más estabilidad da el Gobierno. En violencia de género estamos muy de acuerdo con Compromís. En Igualdad, por ejemplo, no comparto las ideas de Vox porque evitan una realidad. Cuando estoy en la Diputación también defiendo que es la opción con más estabilidad que existía. Somos un partido de centro y estamos dispuestos a hablar con unos y otros si se mantienen nuestras consignas.

P ¿Cómo puede influir su pacto en Sant Joan en una futura decisión para cambiar el Gobierno en la Diputación?

R Me llevo perfectamente con mi alcalde, Jaime Albero, y mi presidente, Carlos Mazón. No tengo ningún problema y creo que son cuestiones independientes.

P Ha criticado en múltiples ocasiones la herencia recibida del anterior Gobierno de César Sánchez. ¿A qué cuestiones concretas se refiere?

R No quiero criticar porque gobernar no es fácil, pero personalmente me hubiese gustado un departamento de Transparencia diferente. Me encontré un área minúscula con recursos humanos muy limitados, pero ya se va a incorporar un técnico administrativo y vamos dando pasos. Lo estamos dotando de gente para que puedan trabajar y crear el Observatorio de la Transparencia y que los ciudadanos puedan acceder de forma fácil a todos los datos. Si tenemos los medios adecuados a partir de mitad del año que viene este proyecto podrá salir adelante. Además, hay cosas como el concierto de Navidad de Calp con las que no estoy de acuerdo. No veo necesario gastarme 90.000 en una estructura para este evento. La cultura no es gastar por gastar, la idea que Ciudadanos tiene es hacer llegar la cultura a todos los pueblos.

P Ahora que habla de Cultura, este departamento no termina de arrancar y todavía no ha presentado iniciativas propias. ¿Qué proyecto tiene?

R Estamos llevando a cabo los proyectos que había pendientes. La muestra de Irán ha tenido mucho éxito y en Cultura no hemos dejado de tener una gestión diaria. Estamos trabajando para acondicionar las instalaciones y vamos a hacer proyectos, pero no sé si faraónicos. Nuestro objetivo es llevar la cultura a todos los pueblos. Hay zonas olvidadas de la provincia y hay que llevar conciertos y teatros. En eso vamos a trabajar.

P ¿Qué cree que diferencia a Carlos Mazón y a César Sánchez?

R No conozco a César Sánchez lo suficiente pero Carlos Mazón es una persona muy cercana, dialogante y trabajadora. Tenemos suerte de tenerlo como presidente. Eso es una ventaja para Ciudadanos pero eso no implica que estemos de acuerdo en todo.