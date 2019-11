Las Cortes declaran la emergencia feminista en la Comunidad con Vox en contra

Las Cortes Valencianas han declarado este jueves la emergencia feminista en todo el territorio valenciano y han manifestado su compromiso con la lucha feminista, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox, que ha votado en contra.

La propuesta acordada por el pleno del Parlamento valenciano fue presentada de forma conjunta por el PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem, PP y Ciudadanos, después de que hace mes y medio Vox impidiera una declaración institucional con este contenido, como pedían plataformas feministas que hoy han seguido el debate.

La diputada de Unidas Podemos Cristina Cabedo, que ha sido la primera en intervenir para explicar el voto, ha desplegado en la tribuna de oradores un largo cartel con los nombres de las 52 mujeres asesinadas por la violencia machista en 2019, y ha dedicado todo su tiempo a citarlas y a explicar cómo fueron asesinadas.

El cartel ha presidido los discursos de todos los grupos a excepción de la de Vox, que lo ha tirado al suelo, si bien ha sido recolocado en la tribuna cuando ha acabado la intervención de la diputada de la extrema derecha.

Desde el PSPV-PSOE, Rosa Mustafá ha señalado que hoy no han venido a debatir, sino a "combatir una realidad cruel y asfixiante que pasa por encima de los derechos de las mujeres" y ante la que "no hay excusas", y ha parafraseado a Vicent Andrés Estellés para decir: "El día en que no podremos más, y entonces lo podremos todo, ha llegado".

"Durante mucho tiempo nos lo han quitado todo, pero finalmente nos han quitado el miedo", ha aseverado la diputada de Compromís Mónica Álvaro, quien ha reivindicado el feminismo frente a "la barbarie, la violencia y la cobardía de no poder mirar a una víctima a la cara" y ha dicho que quien odia el feminismo es porque lo teme.

La diputada del PP Luisa Mezquita ha expresado el compromiso firme en la lucha contra la violencia machista, "porque no queremos ser ni una menos"; ha reivindicado la prisión permanente revisable, y ha afirmado que la violencia de género no es una cuestión ideológica, aunque algunos "se empeñen en hacerla suya y otros en negarla".

La parlamentaria de Ciudadanos María Quiles ha indicado que no haber podido conseguir la unanimidad le da "pena y ganas de llorar" y ha instado a Vox a reconsiderar su voto, porque se trata de una cuestión "moral, de apoyo a todas las mujeres", y aunque seguramente "hay que cambiar cosas", hay que hacerlo "todos juntos".

En nombre de Vox, la diputada Llanos Massó ha dicho que hay que erradicar "cualquier tipo de violencia" y que si hubiera "una verdadera emergencia feminista" implicaría que la mitad de la población no tendría reconocidos sus derechos, y ha instado al PP a abandonar "los postulados del consenso progre y regresar a la sensatez".

El texto aprobado pide también reforzar la lealtad institucional de todos los grupos políticos para fortalecer la labor del Gobierno valenciano y el de España en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hasta alcanzar "una sociedad libre de violencia machista".

Asimismo, reclama recursos para la aplicación de las medidas del Pacto estatal contra la violencia de género que aún no se han aplicado, y garantizar una educación basada en la igualdad entre hombres y mujeres.