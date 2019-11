Compromís denuncia que Morant ha desautorizado un acto contra la violencia de género

Compromís per Busot ha denunciado la "actitud dictatorial" del alcalde de esta localidad de L'Alacantí, Alejandro Morant, quien "se ha negado en rotundo" a facilitar un espacio municipal para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, al tiempo que ha eludido celebrar la lectura de un manifiesto en contra de esta lacra social que ya esconde la muerte de más de 50 mujeres en lo que va de 2019, según Compromís.

La portavoz del grupo municipal de la coalición valencianista, Alicia Climent, ha protestado por la posición de Morant respecto a la conmemoración de una jornada que sí han oficializado los consistorios del entorno comarcal y provincial. "No solo se niega la organización de un acto abierto a personas de cualquier ideología para tratar un tema social y condenar la violencia sistemática contra el colectivo de las mujeres, es lamentable que el ayuntamiento ni se haya siquiera concentrado a leer un manifiesto y homenajear así a la víctimas como han hecho otros municipios de la comarca", ha señalado Climent sobre quien ya ha demostrado en otras ocasiones comentarios "de cariz racista y antidemocráticos" como calificar el actual sistema político de "mierda de democracia" y reclamar "deportaciones masivas de inmigrantes".

"Morant se ha equivocado de partido", ha continuado Climent. "Su deriva a la extrema derecha en el ayuntamiento tiene implicaciones serias, esto no es ningún juego". El acto organizado en la Casa de Cultura busotera para tratar este tema de urgencia social "no tenía más interés que mostrar públicamente el rechazo y condena de cualquier agresión que se ejerza contra las mujeres con el objetivo de crear conciencia y poner puntos de vista en común con la gente que tenga interés en asistir", ha explicado Climent.

Compromís per Busot solicitó por registro en tiempo y forma el poder disponer del salón de plenos de la Casa de Cultura para la celebración el próximo viernes 29 de noviembre de una tertulia abierta bajo el lema "Un café contra la violència de gènere" como un acto más de los cientos organizados en la provincia en esta semana del 25N Día Internacional contra la Violencia de Género.

Ante el silencio administrativo por parte del ayuntamiento, el pasado lunes 25, a cuatro días del acto, la formación anunció su celebración en redes sociales. Esto produjo que Morant, vía Whatsapp, se dirigiera a Climent para decirle que "la casa de cultura no es un espacio para hacer política, y se ha hecho publicidad de un acto no autorizado". Ante esta negativa, la concejal contestó si era posible una sala alternativa para poder realizar el acto, recibiendo como contestación de Morant que Compromís se buscara una sede en Busot "puesto que en 12 años no ha autorizado ningún acto de este tipo y así seguirá". Se le pidió que contestara la negativa formalmente por escrito y dijo que tenía 60 días para contestar o podía, si quería, no contestar. Finalmente, este 27 de noviembre, el equipo de gobierno ratificó su negativa por escrito bajo los mismos parámetros que en sus mensajes. El acto se hará igualmente el viernes 29 a las 18 horas en la calle Sant Antoni 21 de Busot.

Alejandro Morant ha explicado a este medio que "Compromís quiere apoderarse de la lucha contra la violencia de género" y que por ese motivo el Ayuntamiento de Busot no cederá ningún espacio público para que un partido ponga bandera a esta lucha: "La violencia de género no entiende de siglas, es libre y pública y todos luchamos contra ella".

Según Morant, Compromís pidió la Casa de la Cultura y se le denegó argumentando que nunca se ha celebrado un acto político en esa ubicación: "La charla iba a llevar una trasera de Compromís y no autorizo reivindicaciones políticas. No quiero que se pervierta un espacio púlblico contra la violencia de género".

El alcalde de Morant ha recordado los actos institucionales organizados por el Consistorio "para que todas las formaciones se sumen sin siglas". En su opinión "hacemos todo lo que podemos dentro de las posibilidades de un pueblo pequeño hacemos" incidiendo en que "nadie está mas concienciado con esta lucha que el equipo de gobierno de Busot".