Puig apuesta por un pacto estable del PSOE con ERC para el Gobierno en Madrid

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este lunes la "visión federal" del PSOE, asegurando que hay que profundizar en esta apuesta. Así se ha expresado después de que el PSC lleve a su Congreso de diciembre la cuestión de que Cataluña sea reconocida como nación y su apuesta por un sistema federal. Ha defendido que la visión federal no es una novedad. "Parece que haya una animadversión como si fuera un espacio de propiciar el independentismo, cuando es todo lo contrario, federar es unir desde la diversidad. Eso es España", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado la declaración de Granada, documento del PSOE en el que pedía revisar el Estado autonómico para avanzar hacia una estructura federal.

Si bien, el jefe del Govern entiende que lo más decisivo no es generar un debate "nominalista" sobre "nación o no nación", uno de los puntos que defiende el PSC es precisamente el reconocimiento de Cataluña como nación. "En todo caso la Constitución dice claramente que hay nacionalidades y regiones, la propia Constitución habla de la pluralidad y diversidad de España", ha alegado, quien ha defendido que toca abordar "en serio" la cuestión territorial. Ximo Puig cree que en el diálogo con el independentismo "se puede plantear lo que sea", pero es "obvio" que está la línea roja de la legalidad y de la Constitución. ERC mantiene que para aprobar la investidura, se debe crear una mesa de negociación "para poner en vías de solución el conflicto entre Cataluña y el Estado".

Preguntado si aboga por que el pacto con ERC vaya más allá de la investidura, ha apostado por un "acuerdo de estabilidad" porque sería "muy oportuno". Considera que hay que "generar espacios de seneridad y tranquilidad" algo que entiende positivo para la convivencia, para la economía, y por ende, para la ciudadanía. A su juicio, ahora se trata de intentar enfocar el futuro y no pasar "cuentas del pasado". Y para ello, solo hay una vía que es "el diálogo y la ley", pues defiende que solo a través del dialogo se puede obtener una "habitabilidad real" de "todos los pueblos" que componen España.

"No hay posibilidad de que haya un acuerdo que desborde la constitución sin una reforma constitucional que tiene que estar sometida al pueblo español. No veo peligro, ni amenaza", ha señalado el dirigente socialista. En este sentido, ha argumentado que "no hay alternativa que no entienda una cierta empatía con lo que piensa el adversario", y entiende que "sino es imposible conseguir avances".

Con respecto a la consulta organizada por el PSOE para que la militancia se expresara sobre el preacuerdo para un Ejecutivo de coalición con Podemos, el dirigente valenciano ha subrayado que la opción de la coalición recibió "un apoyo importante", con una participación relevante. "No se esperaban grandes sorpresas y la participación era fundamental. Se han cubierto los objetivos", ha valorado. El 92% de las bases del PSOE validaron el preacuerdo alcanzado por su líder, Pedro Sánchez, en una consulta en la que participó el 63 por ciento de los militantes.

Sobre las consultas que se producen paralelamente en Podemos e IU, Puig se ha mostrado confiado en que se confirme el respaldo a la coalición, asegurando que se ha producido un "caldo de cultivo favorable" para estas votaciones internas.