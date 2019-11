Mazón: "Hoy celebramos la convivencia entre valenciano y castellano"

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha destacado que "hoy celebramos la convivencia entre valenciano y castellano", en la conmemoración del 36 aniversario de la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). El máximo responsable de la institución ha presidido este acto en el Palacio Provincial, el mismo lugar en donde salió adelante en 1983 esta ley, la única que las Cortes Valencianas han aprobado fuera de València hasta la fecha.

Mazón, que se ha excusado por no intervenir en valenciano "por falta de conocimiento" para ello, ha defendido la "normalidad" entre ambas lenguas y ha abogado por incidir en ella. Así, ha afirmado sentirse "muy cómodo" con la coexistencia entre valenciano y castellano en Alicante y se ha reivindicado como "de la generación" de la LUEV, ya que gracias a ella estudió la lengua autonómica y puede entenderla "sin que nadie me tenga que traducir ni pedirle que me hable en castellano".

El líder de la institución provincial ha resaltado que "así entiendo yo esa hermandad entre valenciano y castellano", y que "no hay que considerar de un color u otro a una postura u otra". En todo caso, ha dicho, hay que recordar que "venas y arterias tienden a tener un color u otro, pero forman un único corazón". Y ha agregado que "podemos mejorar en la convivencia y el respeto".

Ése es uno de los motivos por el cual, ha argumentado Mazón, "no había razón para no ceder un espacio" que "es la casa de todos". El año pasado, el 35 aniversario de la aprobación de la LUEV no pudo celebrarse en el mismo lugar donde se ratificó porque el entonces presidente de la Diputación, César Sánchez, no dio permiso para ello.

La intervención de Mazón ha dado paso a la lectura de un manifiesto por parte de la Plataforma Alacant pel Valencià, organizadora del acto, en el que se han recordado aspectos "sobre los que consideramos que hace falta incidir para avanzar en la igualdad lingüística en Alicante". Entre otros, que las entidades culturales y sociales y las administraciones fomenten que los escolares se matriculen en programas educativos con una alta presencia del valenciano, o que la lengua tenga más presencia en los medios de comunicación, en el espacio público y en la administración. Además, han animado a la ciudadanía de Alicante a "convertirse en valencianohablantes activos", ya que "las lenguas se aprenden con el uso", utilizándolas en todos los ámbitos.