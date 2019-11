El PSOE condena las amenazas de una militante de Vox Petrer a un profesor de un instituto del municipio

Tras la noticia aparecida en el diario INFORMACIÓN sobre las amenazas vertidas por una militante de Vox a un profesor del instituto Azorín en una red social, el secretario local del PSOE, Fernando Portillo, ha condenado públicamente las amenazas y ha mostrado su apoyo al profesor y al centro educativo.

"Nos parece inaceptable que una persona que ha ido en una lista electoral para representar a todos los ciudadanos de Petrer amenace públicamente a través de una red social a un profesor de uno de nuestros institutos", ha manifestado Portillo, quien ha apuntado que "esta actitud muestra, una vez más, la sinrazón de las posturas radicalizas de Vox".

El secretario local ha indicado que su compañera de partido y actual concejala de Educación del Ayuntamiento de Petrer se ha puesto en contacto con la directora del centro, Ana María Almendros, para expresarles nuestra repulsa y nuestro apoyo.

Asimismo, Portillo ha invitado al resto de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Petrer a sumarse a la condena, "porque no podemos permitir que estas conductas se extiendan y afecten a la buena convivencia de nuestra sociedad".

Tal y como se publica en el medio provincial, la militante de Vox, escribía en su perfil de la red social "Consejo a profesor de historia del Instituto Azorín, dedicate a dar tu clase de historia por que como vuelvas a decirle a mi hijo y resto de alumnos que Vox es extrema derecha no vas a tener centro para esconderte.. tu función como 'profesor' es la de impartir conocimientos a tus alumnos en los que mi hijo se encuentra, por cierto que bastante mal lo haces, así que deja la política a los políticos y no les metas porquería en la cabeza, por que desde Vox no te lo vamos a permitir, ni a ti ni a ninguno más.... Se acabó el adoctrinar a nuestro hijos, te plantó una demanda que tienes que dejar de ejercer».