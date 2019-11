Oltra y Mazón acuerdan arrancar la mesa técnica para traspasar competencias el 9 de diciembre en el Hogar Provincial

La mesa técnica encargada del desarrollo de la Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos celebrará su primera reunión en el Hogar Provincial de Alicante el próximo 9 de diciembre. La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón han acordado esta mañana, en una reunión celebrada en València, en la sede esta conselleria, establecer ese primer foro de trabajo, con la asistencia de técnicos y políticos, para poner en marcha el anunciado traspaso de competencias que tiene asumidas la Diputación, de forma impropia, desde hace años.

A acabar al reunión, Mónica Oltra ha agradecido la visita y "la manera de arremangarse en la faena de Carlos Mazón. Para la consellera, el objetivo de estas reuniones -la segunda en tres meses que mantienen ambos desde su primer encuentro en agosto en Alicante-, es "comenzar a ordenar un sistema donde la Diputación tiene asumidas unas competencias impropias desde hace años que no le corresponden y otras que sí le corresponden, como es el apoyo a los municipios, a los servicios sociales de base como marca la ley", aprobada a primeros de año. Según Oltra, "la idea es devolver competencias a la Generalitat y desarrollar la financiación a los Ayuntamientos".

La consellera se mostró muy contenta porque esta primera reunión sea en el Hogar Provincial, una instalación que no ha visitado y que "tengo muchas ganas de conocer" puesto que allí "trabaja mucha gente a diario con las personas más vulnerables". Oltra también ha adelantado que de cara a la primavera 2020 se empezar a concretar el plan de infraestructuras para atender las necesidades en áreas de infancia, mayores y discapacidad. "Queremos contar con la Diputación en una filosofía que compartimos, donde las instituciones están para cooperar, no para competir. No deben haber lugares donde vayamos los dos y otros puestos donde no llegue nadie", ha comentado Oltra, partidaria de que existe una "lealtad institucional para cumplir un objetivo: mejorar la vida de la gente que lo necesita".

Por su parte Carlos Mazón ha destacado que se ha dado "un paso más", al concretar que "antes de acabar el año la mesa técnica ya será una realidad". El presidente de la institución provicial ha señalado que en esta reunión se establecerá el próximo calendario de actuación y los asuntos a tratar. Mazón es partidario de "traspasar las competencias impropias a la Generalitat y, a cambio, tener la colaboración de la Diputación en el desarrollo de las medidas que trae la ley de Servicios Sociales y en el plan de infraestructuras sociales, sobre todo con respecto a la discapacidad".

Mazón ha agradecido que la primera reunión sea el 9 de diciembre en Alicante, "y en concreto en el Hogar Provincial, que la consellera no conoce". El presidente de la Diputación ha recalcado al finalizar el encuentro con Oltra que en servicios sociales "no debe haber colores políticos", puesto que son "una asignatura pendiente de todos". Por eso ha animado a "eliminar la dispersión de competencias y dejar de desperdiciar esfuerzos".