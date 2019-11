Los ultraderechistas de Vox se quedan solos en las Cortes y votarán en contra de los derechos de las mujeres

El pleno de Les Corts Valencianes debatirá la semana que viene una propuesta para declarar la emergencia feminista en todo el territorio valenciano que han firmado todos los grupos menos Vox, que ya ha adelantado que votará en contra. La propuesta conjunta del PSPV, Compromís, Unides Podem, PP y Ciudadanos, que se votará el jueves de la semana que viene, pide que el Parlamento valenciano manifieste su compromiso con la lucha feminista y acuerde la declaración de la emergencia feminista en todo el territorio valenciano. El portavoz adjunto de Vox José María Llanos ha justificado el voto en contra en que "la única emergencia" que hay en la Comunitat Valenciana y en España es la emergencia social; en que "no es el sexo" lo que define como víctimas o como culpables, y en que lo que hay que hacer es endurecer las penas.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha calificado de "impresentable" la posición política de Vox, porque intentar "frivolizar" o comparar las agresiones machistas con otras "es estar fuera de la realidad, y la extrema derecha lo está", por lo que hay que explicar a la gente que ellos "no tienen razón", como no la han tenido "en estos 40 años de bendita democracia". La portavoz adjunta de Unidas Podemos Cristina Cabedo ha recordado que esta propuesta surge después de que Vox impidiera una declaración institucional con el mismo contenido y ha opinado que "cualquier formación con sentido común" debería haberla firmado, y ha criticado que PP y Cs podrían "trabajar un poco más" para lograr la unanimidad que había la pasada legislatura.

La portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha indicado que se alegra de que no sea una iniciativa partidista y que la mayoría de grupos estén de acuerdo en que existe una emergencia feminista, y ha señalado que no comparte la acusación de Unides Podem al PP y Cs. La síndica del PP, Isabel Bonig, ha afirmado que a su partido no le "gana nadie" en la defensa no solo de los derechos de la mujer, sino de la igualdad entre hombres y mujeres, y ha lamentado que a veces da la sensación de que la izquierda plantea estos debates en términos de "confrontación" y de "buenos y malos". La portavoz adjunta de Ciudadanos Ruth Merino ha rehusado pronunciarse sobre la postura de Vox y ha indicado que "lo ideal" sería no tener que estar presentando propuestas sobre la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad porque ya estuviera superado el maltrato hacia las mujeres.