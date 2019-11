Vox se impone en 10 de los 27 municipios de la Vega Baja dos meses después de la gota fría

Vox se ha hecho un hueco, y de los grandes, en el mapa electoral de la Vega Baja. Ayer fue la fuerza más votada en diez de los 27 municipios de la comarca. Un primer puesto -en número de municipios- ganado en especial a costa del Partido Popular y de Cs, pero también del PSOE. Los socialistas ocupan el primer lugar en número de votos en 9 municipios -con Torrevieja, la ciudad más poblada de la comarca, y tercera de la provincia, como principal referencia- y el Partido Popular en siete, conservando su feudo en la capital histórica de la Vega Baja: Orihuela con más del 30% del voto. También se dio un resultado singular, y a falta de posibles recursos, PP y Vox empatan en Almoradí a 2.385 votos. Un fraccionamiento inédito hasta ahora en las opciones políticas de derecha.

La formación ultra liderada por Santiago Abascal es la más votada en Pilar de la Horadada y Callosa de Segura, segunda y quinta ciudad por población del Bajo Segura. Incluso se ha hecho con el primer puesto en zonas tradicionalmente socialistas desde hace décadas, como Benferri. Y obtiene la primera posición en la localidad de Daya Vieja -cuyo gobierno local está en manos de Compromís desde hace apenas cinco meses-.

Vox fue el partido más votado ayer en Albatera, Benferri, Callosa de Segura, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Jacarilla, Catral, Pilar de la Horadada y San Fulgencio. No es fácil valorar el peso del impacto de la dramática gota fría del mes de septiembre en este resultado electoral -con tantas variables a nivel nacional-. Pero lo cierto es que si hay un voto de castigo a la gestión de la administración autonómica y estatal ha llegado de la mano de Vox. Algunas de esas poblaciones donde el verde de Vox es ahora mayoritario -en las Generales-, como es el caso de Jacarilla, San Fulgencio, Dolores o Benferri están gobernadas por los socialistas en solitario o través de pactos co Cs o independientes. Y fueron, sin duda, algunas de las más afectadas por la gota fría. Dolores, San Fulgencio o Benferri, que siguen recuperándose, dos meses después de los daños materiales de la riada. El despliegue de medios materiales y ayudas económicas de la Generalitat no parece haber tenido un efecto reseñable en el voto, más allá de mantener algunas «plazas» como Guardamar y Rojales.

El PSOE logró ser el primer partido en apoyos en nueve municipios. Con la sorpresa de ganar, al igual que lo hizo en abril después de tres décadas de hegemonía del PP, en el primer municipio por población de la Vega Baja, en Torrevieja.

Los socialistas obtienen el 27,59% de los votos, casi el mismo que a nivel nacional y 6.716 votos, y el PP, que gobierna en la ciudad con mayoría absoluta desde junio, se queda con el 26,6% y 6.487 votos, aunque mejora cuatro puntos su resultado de abril. Apenas acudió a las urnas el 60% del censo -algo habitual en la secuencia de citas electorales en Torrevieja con la excepción de abril pasado-. Un descenso de la participación generalizado en toda la comarca, en especial en los municipios de más de 15.000 habitantes. El resultado de Torrevieja es el más llamativo a la hora de no extrapolar los resultados de las municipales a las Generales. Los socialistas también ganaron en Guardamar del Segura, Rojales, Los Montesinos, San Isidro, San Miguel de Salinas, Algorfa y Rafal. Lugares en los que sí se da una sintonía entre el gobierno local y el voto en este 10-N.

Feudo tradicional

El PP conservó su histórico granero de votos «popular» en capital histórica de la Vega Baja: Orihuela. Como ocurrió en otras poblaciones el primer, segundo y tercer puesto se decidió por un puñado de votos. Vox es la segunda fuerza en Orihuela, relegando al PSOE, que en abril obtuvo un buen resultado, al tercer puesto. Cs queda en cuarto lugar. La formación naranja coincidió en la comarca con su hundimiento del resto del país, con apenas el 8% de respaldo electoral frente a casi el 20% de la cita electoral de las generales de abril pasado en Orihuela. En la mayor parte de municipios apenas rebasó el 6% del voto.

El PP superó ayer la barrera psicológica del 30% de apoyo electoral en Orihuela. Casi un 10% más que su resultado a nivel nacional. Los populares ganan además en Benijófar, Bigastro, Cox, Redován, Formentera del Segura y Granja de Rocamora.Compromís sigue siendo una formación con un voto marginal en la comarca, aunque la coalición con Errejón ha mejorado los datos de los nacionalistas valencianos de izquierdas, muy tímidamente, en algunos municipios como Orihuela o Torrevieja

Hace solo ocho meses, en la Vega Baja PP y PSOE ganaban en 13 municipios cada uno, mientras que Cs lo hizo en la localidad más pequeña de la comarca, en Daya Vieja.