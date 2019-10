Ciudadanos eleva la tensión contra el PP: "No siempre primó el interés general en el reparto de las ayudas de la Diputación"

Ciudadanos eleva la tensión contra el PP: "No siempre primó el interés general en el reparto de las ayudas de la Diputación"

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad el Plan de Obras y Servicios para este 2019 dotado con 25 millones con los que se ejecutarán proyectos en 41 municipios.

El diputado del área, Javier Gutiérrez, ha destacado que "lo positivo" es el "consenso y sentido común" para un plan que implica dotar de "transparencia y equidad" a las convocatorias "con independencia de quién gobierne". Pese al acuerdo alcanzado, no han faltado las críticas al anterior gobierno del PP y, de hecho, el diputado de Ciudadanos ha elevado la tensión contra su socio de gobierno y ha dicho que "no siempre primó el interés general en el reparto de las ayudas de la Diputación". Asimismo, ha resaltado que desde ahora se establecen "criterios técnicos" para el acceso a las ayudas, y que quedan "por escrito los requisitos para que no vuelvan a caber dudas" sobre el acceso a las ayudas.

En ese sentido, se ha pronunciado el diputado de Compromís, Gerard Fullana, quien ha asegurado no estar de acuerdo con "muchas cosas", aunque el "planteamiento inicial" en la negociación "tenía aspectos positivos". Así, ha destacado que frente al perfil del diputado "tocado por una varita", el actual diputado provincial de Infraestructuras es "bastante normal". "He hablado más con usted en una semana que con el anterior diputado en cuatro años", ha seguido y ha argumentado que se ha intentado "consensuar" el plan, asumiendo propuestas de Compromís, desde el inicio.

Por su parte, el socialista Toni Francés ha recalcado que el plan acumula diez meses de retraso y que se puede generar "una situación de atasco de la ejecución", ya que "más del 50%" de los planes de obras de 2015, 2016, 2017 y 2018, "están por finalizar".

"Habrá municipios que se encontrarán con dos planes de obras", ha advertido y ha propuesto crear un plan de choque para ejecutar los 40 millones de euros en obras que, con los de hoy, están aprobados para favorecer la "ocupación y la dinamización económica".