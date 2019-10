Ciudadanos carga contra los populares por el bloqueo del Plan de Obras provincial

Ciudadanos abrió ayer una brecha en el pacto de gobierno que mantiene con el PP en la Diputación de Alicante. El diputado Javier Gutiérrez responsabilizó al PP del retraso en la aprobación del Plan de Obras 2019 y aclaró que existe la confirmación del respaldo expresada por los portavoces de la oposición Toni Francés, (PSPV) y Gerard Fullana (Compromís), y que solo falta el PP. Los naranjas consideran que si el partido con el que gobiernan la institución provincial perpetúa su indefinición «incidirá en el retraso, pese a que la mayoría queremos que salga adelante por unanimidad», según aseguró Javier Gutiérrez.

La aprobación del principal plan inversor de la Diputación arrastra una demora ya de diez meses, lo que ha impedido a los gobiernos municipales hacer una planificación de las obras que van a ejecutar y ha condicionado la posibilidad de abrir los expedientes e iniciar el trámite de los proyectos dentro de este mismo año. La decisión del anterior presidente César Sánchez de paralizar el plan ha llevado a Ciudadanos a agilizar a contrarreloj los trámites para intentar garantizar que los consistorios dispongan del dinero que les corresponde a lo largo del ejercicio. Con ese objetivo, el diputado Javier Gutiérrez mantuvo reuniones con los portavoces de la consiguió llegar a un plan consensuado. Por un lado, el grupo socialista se centró en establecer un procedimiento «justo y equitativo» para que los ayuntamientos cuenten con más capacidad de planificarse el trabajo a medio y largo plazo. Es por esto que desde el grupo socialista consideran razonable la propuesta de ampliar los planes de inversiones de dos a cuatro años. El acuerdo verbal alcanzado entre Gerard Fullana y Javier Gutiérrez consistió en que la institución no arrastre nominativas del pasado con condiciones especiales como las del actual diputado de Carreteras, Alejandro Morant; que el plan de obras pase a ser cuatrienal; y que la Diputación contemple un paquete de inversiones sostenibles. Con este escenario y aunque previsiblemente se esperaba que el consenso no se diera por la falta de apoyo de PSPV y Compromís, son ahora los dos socios de gobierno los que no han alcalzado todavía un pacto y siguen bloqueando el programa. Según el diputado de Cs, el 27 de septiembre se puso sobre la mesa el Plan «y a los pocos días contábamos con el apoyo de PSOE y Compromís. Esperemos que, tras tres semanas de espera, podamos confirmar que también el PP secunda la propuesta».

Un total de 41 localidades, con una inversión global de 25,7 millones, se beneficiarán del plan de obras de la Diputación, institución que aportará 17,6 millones del total, según el primer borrador del programa inversor con el que está trabajando. Además, el diputado confirmó ayer que nueve municipios tendrán que renunciar a todas las subvenciones del Plan de obras hasta 2023, incidiendo en los tres gobernados por los populares Alejandro Morant, Adrián Ballester y Pérez Llorca. El diputado aseguró que, sin la renuncia a las subvenciones nominativas de los planes de 2018 y 2019, no entrarán en el programa 2020-2023 por haber recibido estas ayudas los ayuntamientos de Busot, Xixona, Sagra, Finestrat, Xàbia, Los Montesinos, Pego, Rafal y Redován, una lista donde hay alcaldes de PSOE y PP. Gutiérrez justificó que «esta es una decisión que se toma cumpliendo estrictamente los criterios técnicos y con la intención de acabar de una vez por todas con los agravios entre municipios de los últimos años».