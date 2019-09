Podemos plantea una alianza en el Senado a Compromís y Oltra se muestra dispuesta a estudiarla

Podemos plantea una "alianza valenciana" en el Senado para las elecciones generales del 10 de noviembre junto al PSPV, Compromís y Esquerra Unida, al margen de la plataforma Más País en la que se integra Compromís y de que a los socialistas pueda no "interesarles electoralmente". Aunque todavía no lo ha ofrecido formalmente, la dirección de Podemos quiere saber la postura de la coalición tras el acuerdo de su ejecutiva de confluir con la plataforma de Íñigo Errejón, Más País, para el 10-N, según ha confirmado el secretario de Análisis Político, Ferran Martínez.

La propuesta es similar a la que Podemos lanzó en 2016 y en las elecciones generales del 28-A: una "alianza 'botánica'" en el Senado que permita replicar el pacto de gobierno del Botànic II en la Comunitat Valenciana entre PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida.

Como primera opción, la formación morada apuesta por sumar tanto al PSPV como al resto de partidos, aunque reconoce que "podría no interesarle electoralmente si la derecha se presente unificada como 'España Suma'" a la cámara alta. En cualquier caso, Podem también estaría a favor de presentarse únicamente con Compromís y EUPV, pues cree que "supondría lanzar un mensaje a Madrid de que es posible llegar a acuerdos y formar un gobierno de coalición".

Respecto a la posición de Compromís, el dirigente de Podemos recuerda que "Más País no existe en la Comunitat" y que su planteamiento pasa por "una alianza de los partidos valencianos, de los actores políticos valencianos". "No tendría sentido formar una alianza valenciana e incluir a un actor madrileño", ha subrayado, recalcando que "no hay Más País más allá de Compromís". De momento, como el plazo para presentar coalición finaliza el próximo lunes, 30 de septiembre.



Compromís, abierto a estudiar esta alianza

Por su parte, Compromís está "abierto a estudiar" la propuesta de Podemos para conformar una alianza al Senado, según ha explicado su coportavoz, Mónica Oltra, que ha recordado que su primera opción para el Congreso era una amplia plataforma para conformar una única opción electoral "fuera del bipartidismo".

En declaraciones a los medios al ser preguntada sobre esa opción, ha indicado que no ve incompatibilidad entre esa alianza y el hecho de que vayan a concurrir junto a Más País al Congreso, al entender que en esa oferta electoral al Senado estarían todos: "Si en la plataforma que estamos trabajando para el Congreso se une Podemos en el Senado me parece una buena idea".

"Vamos a estudiarla con cariño, si un senador es de Compromís, Podemos o Más País y no de las derechas mejor que mejor, vamos a intentarlo", ha dicho, recordando que desde su formación siempre se ha defendido que ante la "emergencia" que supone la convocatoria automática de elecciones para el 10-N había que "reaccionar no con las esencias, sino con grandes alianzas".

Por ello, ha proseguido, si no se ha conseguido para la candidatura al Congreso pero se puede materializar en el Senado, están dispuestos a "estudiarlo y a transitar por una plataforma amplia en la que esté todo el mundo".

Respecto al hecho de que en redes sociales se esté apuntando desde la órbita de Podemos a la deslealtad de Compromís al optar por la opción de Errejón para el Congreso, Oltra ha indicado que "se llama democracia y cada uno tiene su opinión y derecho a expresarla, unos con más cariño y otros con menos; unos con más educación y otros con menos, pero forma parte de la democracia y nos va en el cargo escuchar y aguantar las opiniones que son contrarias o no coinciden con las nuestras".

Por otra parte, preguntada por la unión de la Chunta Aragonesista al proyecto de Errejón y al abandono de la dirección de Podemos en Murcia para liderar esta misma marca en la región, Oltra no ha querido entrar a valorar los procesos internos de otro partido. No obstante, sí ha indicado que la suma de la Chunta es "una buena noticia" porque el espíritu de la alianza es "sumar" y propugnar la necesidad de "escuchar, hablar y pactar, que es lo que la gente ha echado de menos" en los últimos meses.

Oltra ha indicado ante los datos del CIS que Compromís suele mejorar siempre el resultado de las encuestas y ha destacado que es normal que "en un momento tan polarizado" se "invisibilice" a los partidos que están "fuera de la confrontación", pero se ha mostrado esperanzada en que "a medida que avance la campaña verá con buenos ojos opciones políticas que se salen de la confrontación" y que van a la campaña "para trasladar el mensaje de hablar y pactar" y no " a ver quién tiene más culpa en el fracaso de la investidura".

Respecto a la confluencia con Más País y el nombre que le gustaría a la formación valenciana para la candidatura, Oltra ha señalado que les gusta Més Compromís pero es algo que "está hablándose" y hay que ver "el encaje en el acuerdo global". "Esto es una colcha de patchwork en que cada pieza debe coserse y encajar, y después veremos cómo queda el conjunto, estamos trabajando en ello", ha indicado.

Las candidaturas, ha explicado, "básicamente se mantendrán, menos aquellas personas que se presentaron y que por tener otra actividad o porque no quieran estar se les deba sustituir". Asimismo, Oltra ha indicado que el programa será el que Compromís presentó para el 28 de abril porque "tanto no ha cambiado el país para tener que hacer otro, ojalá hubiera cambiado como para cambiar el programa electoral".