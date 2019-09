Los socialistas y Podemos cargan contra Compromís por su alianza con Errejón para las generales

Los socialistas y Podemos salieron ayer a criticar a Compromís, sus socios en el Botànic, por el acuerdo para las generales con Íñigo Errejón. El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha calificado de "peculiar" la alianza electoral entre Más Madrid y Compromís, a la que se ha referido como una "escisión fusión", ya que "un nuevo agente de la izquierda" se ha fusionado "con alguien que está en el terreno de la izquierda".

Mata ha señalado que, "desde luego, a quien no beneficia" ese acuerdo electoral es "al conjunto de la izquierda, porque al final tanta fragmentación acaba llevando casi siempre a que gane la derecha, y eso es lo que habría que evitar". El dirigente socialista he defendido que el PSPV siempre ha ido con el PSOE en las elecciones generales, pero Compromís "cambia mucho" y ahora "ha decidido ir con el partido de un señor", Íñigo Errejón, del que no sabe "muy bien qué piensa" de los temas valencianos, aunque imagina que Compromís "le pondrá al día".

A su juicio, esa alianza electoral es una "paradoja", pues implica que una fuerza política "que no existía" entra en el escenario electoral "de la mano de una fuerza muy consolidada", si bien Compromís es "libre y soberano" para tomar una decisión que ni le "gusta" ni le "disgusta". Sí que ha afirmado que no le gusta "nada que la izquierda se fragmente", y como ejemplo ha puesto la Comunidad de Madrid, por lo que ha pedido que todos sean capaces "de sumar, y sumar y sumar" y de ser "muy leales en la competencia electoral", de forma que primen las propuestas y se vea qué concepto de España tienen las fuerzas de la izquierda que compiten.

"Tenemos muchísimo respeto a una fuerza ya consolidada que es Podemos, y tenemos mucho respeto a una fuerza ya consolidada que es Compromís, y a partir de ahí, los aliados que busquen bienvenidos serán", ha afirmado. Mata ha manifestado además que no conoce el programa electoral del "agente nuevo de la izquierda", Más Madrid, "más allá de alguna tertulia", ni tampoco conoce a los responsables autonómicos en la Comunitat Valenciana, donde hay gente que apoyaba a Errejón y muchos de ellos siguen en Podemos.

"Pero desde el más absoluto desconocimiento, me parece mal la fragmentación de la izquierda y me parece bien la unión de la izquierda", ha señalado. Sobre cómo puede afectar este acuerdo a las relaciones entre el PSPV, Compromís y Unides Podem en les Corts y el Consell, Mata ha recordado que ya han experimentado la convivencia de un Gobierno del Botànic con un acuerdo extragubernamental con Podemos "en cuatro o cinco ocasiones y no ha pasado nada, cada uno ha mantenido sus posiciones".

Ha añadido que el apoyo al PSPV "ha ido creciendo" y cree que esta vez "volverá a pasar lo mismo, porque al final es una fuerza política que cambia las cosas, que tiene mucho sentido común" y una visión de España "plural, diversa y de izquierdas", y ha insistido en que "lo que hay que hacer es sumar, y sumar y sumar".

La portavoz de Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts, Naiara Davó, por su parte, ha lamentado la decisión de Compromís de confluir con la plataforma de Íñigo Errejón, Más Madrid, en las elecciones generales del 10 de noviembre, al poder suponer "más fragmentación" del voto y eso no es una "buena noticia". "Nadie puede patrimonializar la defensa de los intereses de los valencianos", ha recalcado.

A pesar de la decisión unánime de la Ejecutiva de Compromís, la síndica 'morada' ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de la coalición, Mónica Oltra, "parecía que estaba dispuesta" a concurrir en una única candidatura con el partido de Pablo Iglesias. "Al final, la cúpula ha tomado otra decisión, pero la respetamos", ha subrayado a preguntas de los periodistas.

En esta línea, ha sostenido que es "legítimo" que Errejón haya decidido "saltar de Madrid a la política estatal" y ha descartado que la confluencia pueda afectar a las relaciones entre los socios del Botànic II --PSPV, Compromís y Podem--: "Tenemos un gobierno estable, plural y que ha demostrado que es el modelo a exportar al resto de España".

Respecto a si en Podem se han sentido "molestos" con la decisión de Compromís, Davó ha insistido en que pensaban y continúan pensando que "lo que había que exportar a Madrid es un gobierno de progreso". "España necesita más Botànic y no más centralismo", ha reivindicado. Bajo este prisma, ha defendido la postura "generosa" de su partido al "tender siempre la mano a todas las fuerzas del cambio", tanto en las últimas generales como en la próxima cita del 10N, y ha garantizado que quieren "seguir ese camino para tener más peso y conformar un gobierno progresista".

Ha advertido, por contra, que aunque "algunos dicen que así se ampliará el espacio político" con la nueva plataforma donde estarán Errejón y Compromís, "más fragmentación no es una buena noticia". Por todo ello, ante la postura de dirigentes de Compromís como su diputado en el Congreso, Joan Baldoví --de no buscar "culpables"--, la representante de Podem ha reiterado que "siempre" han estado "predispuestos a buscar una coalición progresista" y ha vuelto a achacar la repetición electoral al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Hemos estado hasta el último momento en un posición proactiva", ha aseverado.

Y sobre la afirmación de la coordinadora nacional del Bloc --formación integrada en Compromís--, Águeda Micó, de que Podem no ha defendido los intereses valencianos, ha afirmado que "la misma ciudadanía contradice sus palabras" con los resultados electorales. De cara al futuro, a la hora de augurar en qué se diferenciarán Podemos y la nueva plataforma, la síndica ha ensalzado el "proyecto de país" de su partido, "entendido como un país plurinacional", además de su capacidad de "gestionar de otra forma y la fuerza suficiente para ser una fuerza de gobierno".