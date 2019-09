Los senadores socialistas alicantinos cierran la legislatura sin actividad

La actividad parlamentaria de los senadores ha sido mínima durante la XIII Legislatura que termina con la convocatoria de elecciones generales el próximo 10 de noviembre. Únicamente dos senadores del PP y el senador de Compromís, Carles Mulet, han tenido actividad en pleno durante esta legislatura con preguntas al Gobierno, con 1.297 iniciativas. El contador de iniciativas parlamentarias deja a los 11 senadores del PSOE sin actividad alguna.

El senador de Compromís ha valorado que este tipo de situaciones "ahondan más en el descrédito" hacia la política y las instituciones. "Algunos, a pesar de tener un gobierno en funciones, hemos aprovechado el cargo para estar trabajando desde el primer segundo por nuestra gente, de manera que no ha existido agosto ni periodo de descanso puesto que no hemos dejado de tener actividad propositiva y reivindicativa, para intentar aportar soluciones los problemas de la gente. Los ciudadanos han estado pagando a diputados y senadores durante esta XIII legislatura, un período en el que, de nuevo, no se ha legislado y no ha servido para nada, precisamente por la estrategia partidista del PSOE al dinamitar cualquier opción de gobierno. Su actividad en las Cortes Generales ha sido nula, son una vergüenza que confiamos la gente sepa colocar en su sitio", ha remarcado Mulet.

Doce de los 17 senadores valencianos asumieron su cargo el día 28 de abril de 2019, fecha a partir de la cual empezaron a cobrar sueldo público por su cargo. El resto (los cinco de designación autonómica), no asumieron su cargo hasta dos meses después, el día 27 de junio de 2019 cuando el pleno de las Cortes Valencianas los designó. Hoy todos serán disueltos junto con la Cámara, aunque los que forman parte de la Diputación Permanente permanecerán como senadores con todas las prerrogativas hasta el próximo día 10 de noviembre, cuando se elijan los correspondientes senadores por circunscripción.

Los cinco senadores de designación autonómica que no formen parte de la Diputación Permanente, serán cesados y volverán a asumir la condición el próximo día 10 de noviembre, sea cual sea el resultado de las elecciones.

Los nuevos senadores provinciales, llevan recibiendo por lo tanto desde el 28 de abril, un total de 2.981,90 euros brutos en concepto de salario, a los que se suma 1.919,63 euros de indemnización por residir fuera de la Madrid. A pesar de ello, únicamente se han celebrado dos plenos en este periodo: el de constitución del Senado después de elecciones (que se hizo sin los cinco autonómicos) y otro este mes de septiembre.

A finales de julio se constituyeron las respectivas comisiones para que los senadores que formen parte de ellas cobraran complementos que van desde los 1.516 euros los presidentes de mesa, 1.108 los portavoces de grupo en las comisiones o 736 euros los portavoces adjuntos (todas estas cantidades son brutas). A pesar de que estas comisiones no han tenido ninguna actividad, los senadores cesados habrán cobrado casi dos meses de complementos por formar parte de estas comisiones sin actividad.